Ratsgymnasium erhält Plakette „Schule ohne Rassismus“

Rheda-Wiedenbrück. „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“: So kann sich seit kurzem auch das Ratsgymnasium in Wiedenbrück betiteln. Der überwiegende Teil der Schülerschaft und des Lehrerkollegiums haben sich dazu verpflichtet, Diskriminierung, Gewalt und Rassismus an ihrer Schule keinen Raum zu geben. Im Rahmen einer Feierstunde wurde dem Ratsgymnasium die Plakette „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen. Als Paten fungieren Bürgermeister Theo Mettenborg und der Bundestagsabgeordnete Ralph Brinkhaus. Bürgermeister Theo Mettenborg zollte in seiner Rede den Schülern großen Respekt, die sich gegen den Rassismus stark gemacht haben. „Jede einzelne Schülerin, jeder einzelne Schüler hat etwas zu dieser Auszeichnung beigetragen. So viel Engagement ist bewundernswert“, bekräftigt der Bürgermeister. Im Vorfeld der Verleihung fand an der Schule eine Projektwoche statt: In vielen Kleingruppen wurden Projekte realisiert, die sich thematisch mit Rassismus und Zivilcourage beschäftigen. Während der Feierstunde präsentierten einige Gruppen ihre Arbeitsergebnisse. Gekrönt wurde der Tag mit der Verleihung der Plakette durch Sabine Heidjann vom Kreis Gütersloh. Für die Zukunft plant die Schule weitere Veranstaltungen zum Thema Rassismus und Zivilcourage, bekräftigten Schulleiter Martin Zurwehme und Schülersprecher Joshua Grochtmann.