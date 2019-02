Randale Kinderkarneval

Randale in Bielefeld! No sleep til Zweischlingen!

Bielefeld/Zweischlingen . Als ob DIE ÄRZTE gemeinsam mit den RAMONES und IGGY POP Kindermusik machen würden. Mit an Bord sind jede Menge Hasentotenkopfpiraten, der Punkpanda Peter und natürlich der Hardrockhase Harald.

Die Männer von Randale feiern 2019 nicht nur ihren 15.Geburtstag, sondern am 22.5. erscheint auch ihr lang ersehntes neues Album „Kinderkrachkiste“ bei Argon/Sauerländer Audio. Die Auftritte beim Kinderkarneval im Zweischlingen gehören schon lange zu en Lieblingshighlights der Bielefelder Band.

Karten kann man telefonisch reservieren unter 0521-4042059 (Zweischlingen)

Sonntag, 3.3. 2019 im Zweischlingen

Einlass 15:30 Uhr, Beginn 16 Uhr

Osnabrücker Str 200, 33659 Bielefeld