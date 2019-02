Rainer Döring als Vorsitzender bestätigt

Bielefeld. Der Handelsausschuss der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hat sich neu konstituiert. Ihm gehören 43 Unternehmensvertreter aus den Bereichen Einzel-, Großhandel und Handelsvertreter an. Zwölf Mitglieder wurden neu in den Ausschuss gewählt. Die Wahlperiode dauert bis 2022.

Rainer Döring, Geschäftsführender Gesellschafter der Expert Döring GmbH & Co. KG in Löhne, wurde als Vorsitzender des Handelsausschusses von den Mitgliedern bestätigt. Döring ist seit 2011 Vorsitzender dieses IHK-Ausschusses, der die Vollversammlung in Handelsfragen berät.

Weitere Schwerpunkte in der Arbeit des Ausschusses sind die Entwicklung des stationären und des Online-Handels, sowie die Auswirkung der Digitalisierung auf den Handel und Themen der Stadtentwicklung. Als stellvertretende Ausschussvorsitzende wurden Martin Johannknecht, Musterring-Einrichtungshaus und Büroform Johannknecht GmbH & Co.KG, Paderborn, Ralf Markötter, Autohaus Markötter GmbH, Bielefeld, Peter Wehrmann, Edeka Wehrmann, Hiddenhausen, Erland Wippermann, Wippermann GmbH & Co. KG, Bünde, und Brigitte Wischnewski, Schuhhaus Hermann Meyer e.K., Lübbecke, gewählt.

Dem Gremium gehören Inhaber und Geschäftsführer aus den verschiedenen Handelsbereichen und Regionen Ostwestfalens an. Thematisch befasste sich der Ausschuss in seiner ersten Sitzung mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Handel und der e-Privacy-Verordnung.