Rätselspaß im Jugendtreff Höxter – Jugendgruppe organisierte erstes Escape ‐ Game für Kids

Im Rahmen des diesjährigen Herbsferienprogramms des Jugendtreff Höxter haben 5 Jugendliche vom Projekt Plastikfrei zusammen mit den Betreuerinnen Jennifer Fröhlich und Iwona Lokaj vom Jugendtreff Höxter ein Escape ‐ Game für Kinder organisiert.

In der Aktion am 12. Oktober ging es darum, dass die Kinder ein spannendes Abenteuer durch eine gut inszenierte Kulisse und eine spannende Hintergrundgeschichte erleben.

Höxter(Kreis). In diesem Fall wurden die Kinder in das Jahr 2075 versetzt und mussten sich mit einer vom Klimawandel und Umweltverschmutzung geprägten Welt auseinandersetzen. Ziel des Spiels war es ein Stückchen Land zu finden, an dem es noch ausreichend Ressourcen zum Leben gibt. „Anhand des Spiels wurden mögliche Folgen von Umweltverschmutzung und Klimaerwärmung dargestellt und so ein aktuelles Thema spielerisch aufgegriffen“, berichtet Jennifer Fröhlich. Während des Spiels mussten die teilnehmenden Kinder gemeinsam knifflige Rätsel lösen und zusammenarbeiten, um sich so von Raum zu Raum zu rätseln. „Wir wollten etwas Neues ausprobieren und so eine Aktion gab es für Kinder noch nicht“, fügt die Jugendtreff Mitarbeiterin hinzu.