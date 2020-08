Radtouren-Programm der gtm für August und September veröffentlicht

Geführte Themen-Radtouren rund um Gütersloh

Gütersloh. Ab ins Grüne: Für die geführten Radtouren der Gütersloh Marketing in und um Gütersloh gibt es neue Termine. Naturliebhaber und Fahrradbegeisterte haben an verschiedenen Tagen die Möglichkeit, in der Gruppe, begleitet von einem Stadtführer, die Umgebung Güterslohs zu erkunden.

Den Auftakt macht am Sonntag, 23. August, Stadtführer Klaus Gottenströter. 13 Uhr startet die 3,5-stündige Tour, Treffpunkt ist auf dem Rathaus-Vorplatz. Von dort aus geht es unter dem Stichwort „Romantische Pättkes und lauschige Ecken“ Richtung Norden nach Marienfeld und weiter an der Lutter entlang bis nach Isselhorst. Klaus Gottenströter versorgt die Teilnehmer da bei mit spannendem Wissen zum Flughafengelände, dem Hühnermoor, Kloster Marienfeld und vielen weiteren Stationen entlang des Weges. Das Gasthaus „Zur Linde“ in Isselhorst lädt zu einer kurzen Einkehr auf eigene Kosten ein. Nach rund 30 km endet die gemütliche Tour in der Innenstadt Güterslohs.

Bei der nächsten geführten Radtour geht es mit Walter Holtkamp durch die Gütersloher Bauerschaften. Die Tour von 3,5 Stunden ist schon Kult unter den Fahrradfahrern. Am Samstag, 5. September, ebenfalls um 13 Uhr startet die Gruppe vom Parkplatz der St. Pankratius Kirche aus zu den z.T. denkmalgeschützten Bauernhöfen des Kreises. Dabei geht es quer durch die Bauerschaften Kattenstroth, Pavenstädt und Blankenhagen. Zum Abschluss der Radtour besteht die Möglichkeit zur Einkehr bei einem traditionellen Pickertessen im Gasthof Mühlenstroth.

Am Samstag, 12. September, noch einmal um 13 Uhr, nimmt Stadtführer Walter Holtkamp eine weitere 3-stündige Tour in Angriff. Interessierte können ihn diesmal auf dem Wassererlebnispfad Dalke begleiten. Los geht es an der Strangmühle. Von dort aus geht es in entspanntem Tempo über den Stadtpark und die Weberei Richtung Innenstadt, entlang der zwanzig spannenden Stationen des Erlebnispfades. An den Stationen warten spannende Hintergrundinformationen über den Pfad, die Renaturierung des Bachlaufs und die Bedeutung von Dalke, Lutter und Wapel für Gütersloh auf die Teilnehmer der Tour. Ziel der Fahrt ist der Zusammenfluss von Dalke und Wapel. Hier vor den Türen des Wapelbades endet die Tour, im Anschluss lädt das Café des Wapelbads zur Einkehr auf eigene Kosten ein.

Der Preis für die Teilnahme an einer Radtour beträgt 10 Euro/Person. Karten erhalten Interessierte im ServiceCenter der Gütersloh Marketing, Berliner Str. 63​ oder online unter www.reservix.de unter dem Stichwort „Radtour Gütersloh“. Vor Ort können am Tag der Tour keine Karten erworben werben.

Das Tragen eines Helmes sowie einer Alltagsmaske wird empfohlen. Die geltenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen zu Abstand und Hygiene sind einzuhalten. Die Touren werden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 9 Personen durchgeführt.

Weitere Termine für Stadtführungen können ebenfalls auf der Seite der Gütersloh Marketing eingesehen werden: www.guetersloh-marketing.de.