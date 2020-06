Radfüchse Büren trainieren wieder

Büren. Nach den neuen Lockerungen der Corona-Maßnahmen können die Bürener Radfüchse ein neues Programm präsentieren, bei dem ein Teil der bisher aufgehobenen Termine noch in diesem Jahr nachgeholt werden können. Nach den neuen Lockerungen der Corona-Maßnahmen können die Bürener Radfüchse ein neues Programm präsentieren, bei dem ein Teil der bisher aufgehobenen Termine noch in diesem Jahr nachgeholt werden können.

So wird die für das Frühjahr vorgesehene 2-Tages-Mountainbike-Tour am 18. und 19. Juli stattfinden. Hier geht es über herrliche Trails nach Gevelinghausen bei Olsberg. Auch für das Fahrtechniktraining konnte ein Ersatztermin gefunden werden: Am 27.06. können Erwachsene ihre Fahrtechnik auf dem Mountainbike verbessern. Tags darauf sind Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren eingeladen, an ihren Fähigkeiten zu feilen. Als Trainer konnte der ehemalige Deutsche Meister im Fahrrad-Trial, Marc Schröder aus Kassel, gewonnen werden. Beide Termine finden im Bikepark Willingen statt.

Da auch die „MTB DirtMasters Winterberg“ von Frühjahr auf Herbst verschoben wurden, verschiebt sich ebenso die geplante Bustour am Samstag des Festivals. Nähere Informationen hierzu werden bekannt gegeben, sobald der Termin bestätigt wird. Die MTB-Woche, die für Anfang Juni in Andalo, Italien, vorgesehen war, wurde in ein kurzes knackiges Trailcamp in Sölden, Österreich, umgewandelt. Das Ganze findet vom 01. bis 05. Juli statt.

Am 15. und 16. August können dann auch die Rennradler bei einer 2-Tagestour durch das Weserbergland zeigen, ob fleißig trainiert wurde. Das Trainingsangebot für Kinder wird in diesem Jahr auf mindestens 2 Touren pro Monat aufgestockt. Hier können interessierte Kinder ab 10 Jahren gerne reinschnuppern! Auch die Touren der Erwachsenen finden wieder regelmäßig statt. Egal ob auf dem Touren- oder Rennrad oder auf dem Mountainbike. Bei allen Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkommen! Mehr Informationen zu allen Touren und Angeboten gibt es unter: www.radfuchs.de oder joergsteinkemper@gmx.de oder 02951/938664.