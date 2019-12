Radentscheid: Nikolausfahrt am 7. Dezember

Bielefeld. Am Samstag, dem 7.12.2019 veranstaltet der Radentscheid Bielefeld eine Kidical Mass / Nikolausfahrt, das ist eine geschützte gemeinsame Radtour für Kinder, deren Familien, Mitschüler*innen und Freunde. Start ist um 14 Uhr am Kesselbrink in Bielefeld. Das Motto der Fahrt lautet: „Wir warten nicht auf den Weihnachtsmann – wir wollen JETZT sichere Radfahrbedingungen für unsere Kinder!“ Die Route geht, geschützt von der Polizei, vom Kesselbrink über Willy-Brandt-, Jahn-,und Adenauerplatz zum Niederwall und dort bis zum Rathaus. Zu Beginn und am Ende wird es eine kurze Kundgebung geben.

Der Radentscheid lädt alle Interessierten ein, auf eigenem Rad oder Tandem, in oder mit Anhänger oder Lastenrad, und am besten als Nikolaus verkleidet – oder mit Christbaumschmuck, Lichterketten etc. als Dekoration an den Rädern. Der Radentscheid Bielefeld ist ein Netzwerk, in dem sich Bielefelder Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine zusammengeschlossen haben. Die Initiative fordert eine bessere Fahrradinfrastruktur, damit Menschen jeden Alters auf dem Rad sicher und komfortabel ans Ziel kommen. Daher sammelt sie Unterschriften für ein Bürgerbegehren über ein Elf-Punkte-Programm für besseren Radverkehr in Bielefeld. www.radentscheid-bielefeld.de