Radbundesliga am 10. und 11. September auf dem BILSTER BERG

Veranstaltungstipp:

– Radsport der Spitzenklasse in OWL

– BILSTER BERG geöffnet für Besucher

– Abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie

Bad Driburg. Am 10. und 11. September findet erstmalig eine Etappe der deutschen Radbundesliga in Bad Driburg statt. Austragungsort der sportlichen Veranstaltung ist die Rundstrecke BILSTER BERG.

Rund 300 Radsportler treten in 45 Teams an. Die Veranstaltung vereint alle Rennklassen – die

U23-Männer gehen am ersten Veranstaltungstag an den Start. Die Juniorinnen und Junioren sowie Elite Frauen starten am Sonntag. Keine Gnade für die Wade heißt es an diesen Wochenende, denn die Sportler müssen den 4,2-Kilometer-Rundkurs bis zu 35-mal bezwingen. Die wichtigste Rad-Rennserie Deutschlands gilt als Talentschmiede im deutschen Radsport. Radstars wie John Degenkolb und Tony Martin feierten in der Radbundesliga ihre ersten Erfolge.

Buntes Familienprogramm

Ein abwechslungsreiches Programm rundet die Veranstaltung ab: Ein E-Bike-Truck zeigt die

Trends der kommenden E-Bike-Saison und lädt zum Probieren der Räder ein. Eine Kartbahn, Kinderspiele und Livemusik lassen die Veranstaltung zu einem Highlight für die ganze Familie werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Tickets online buchen

Das Tagesticket kostet fünf Euro. Für Kinder bis einschließlich sechs Jahren ist der Eintritt

frei. Tickets sind online buchbar auf Eventbrite oder auf www.bilster-berg.de/rad-bundesliga.

Da die Parkplätze begrenzt sind, müssen Parktickets vorab online bestellt werden.

Die Rennen starten am Samstag um 11.30 Uhr. Öffnung des Geländes am Samstag ist um 9.30

Uhr. Die Rennen am Sonntag starten um 9.30 Uhr. Öffnung des Geländes am Sonntag ist um 8

Uhr. Weitere Infos zur Veranstaltung auch telefonisch unter 05253/973 90 70

PROGRAMMABLAUF

Samstag, 10.September 2016

09:30 Öffnung des Geländes

09:30 „Bezug“ des Fahrerlagers

10:00 Training auf der Strecke

11:30 Rennen der Männer über 147 km

15:30 Ende des Rennens der Männer & Siegerehrung

16:00 Freigabe der Strecke für Radtourenfahrer der Sternfahrt

16:30 Training der Frauen und Junioren

17:30 Ende des Trainings der Frauen uns Junioren

18:00 Schließung des Geländes

Sonntag, 11. September 2016

08.00 Öffnung des Geländes

08:00 „Bezug“ des Fahrerlagers

08.00 Training auf der Strecke

09:30 Rennen der Junioren über 113 km

12.30 Ende des Rennens der Junioren & Siegerehrung

14:00 Rennen der Frauen über 84 km

14:00 Rennen der Juniorinnen über 63 km

15:45 Ende des Rennens der Juniorinnen & Siegerehrung

16:30 Ende des Rennens der Frauen & Siegerehrung

18:00 Schließung des Geländes

Fotos: Bilster Berg