Qwixx-Qualifikationsturnier in der Stadtbibliothek am 25.01.2020

Detmold. Am Samstag, 25. Januar findet um 12 Uhr in der Stadtbibliothek, Leopoldstr. 5 zum fünften Mal eines von 32 offiziellen bundesweiten Qualifikationsturnieren für die Deutsche Qwixx-Meisterschaft statt. Qwixx ist ein kurzweiliges, sehr beliebtes und schnell erlernendes Würfelspiel, das mit vier Farbwürfeln und zwei weißen Würfeln gespieltwird. Bei diesem sogenannten Roll & Write-Spiel ist das Ziel, auf seinem Spielblatt möglichst viele Kreuze in eine Farbreihe zu setzen, um damit eine hohe Gesamtpunktzahl zu erreichen. Der Vorteil von Qwixx ist, dass alle gleichzeitig spielen und somit keine Langeweile aufkommt.

Teilnehmen können Neugierige, Spielbegeisterte, Kinder und Erwachsene im Alter von 8 bis 100 Jahren. Gespielt werden fünf Runden mit allen Teilnehmern, deren Tischzusammensetzung vor jeder Runde neu ausgelost wird. Die vier besten Spieler bekommen Sachpreise vom NSV, die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich zusätzlich für die Teilnahme an der Deutschen Qwixx-Meisterschaft am 5. April 2020 in Lautertal (Hessen) und haben dadurch die Möglichkeit im Finale um den Titel „Deutscher Qwixx- Meister 2020“ zu spielen.

Anmeldungen sind unter 05231-30 94 17oder per Mail an k.blume@detmold.de möglich. Weitere Informationen zu dem Turnier gibt es im Internet unter: http://spielerei- bergstrasse.de/qwixxmeisterschaft.html