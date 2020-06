Qualifizierung für Kindertagespflegepersonen

AWO Familienbildungswerk lädt zu Informationsabend ein

Herford. Kindertagespflegepersonen betreuen bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt oder angemieteten Räumen. In kleinen, familiennahen Gruppen begleiten Sie die Kinder liebevoll und individuell in ihrer Entwicklung und gestalten altersentsprechende Bildung im Alltag. Zur Vorbereitung auf diese verantwortungsvolle Tätigkeit bietet das AWO Familienbildungswerk regelmäßig Qualifizierungskurse an. Die nächsten Kurse beginnen im September 2020 und Januar 2021.

In der Informationsveranstaltung am Montag, dem 22. Juni 2020 wird die Qualifizierung vorgestellt und individuelle Fragen werden beantwortet. Das AWO Familienbildungswerk bittet um Anmeldung unter der Telefonnummer: 05224 91234 19 oder per Mail an fbw@awo-herford.de