Qualifikationsturnier für die Qwixx-Meisterschaft

Detmold. Am Samstag, 24. Februar 2018 führt die Stadtbibliothek Detmold zum dritten Mal eines der 32 offiziellen bundesweiten Qualifikationsturniere für die Deutsche Qwixx-Meisterschaft durch. Teilnehmen können Neugierige, Spielbegeisterte, Qwixx-Kenner und -Liebhaber und Kinder ab 8 Jahren. Das Qwixx-Turnier startet um 10.30 Uhr in der Leopoldstr. 5, 32756 Detmold. Die Teilnahme ist kostenlos. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird jedoch um eine verbindliche vorherige Anmeldung gebeten.

Gespielt werden fünf Runden mit allen Teilnehmern, deren Tischzusammensetzung vor jeder Runde neu ausgelost wird. Drei Gewinner werden ermittelt und erhalten Sach-Preise, die vom Nürnberger Spieleverlag gespendet werden. Die zwei Spieler mit den meisten Punkten qualifizieren sich zusätzlich für die Teilnahme an der Deutschen Qwixx-Meisterschaft am 8. April 2018 in Lautertal (Hessen) und haben dadurch die Möglichkeit im Finale um den Titel „Deutscher Qwixx-Meister 2018“ zu spielen.

Qwixx ist ein kurzweiliges und schnell zu erlernendes Würfelspiel, das mit vier Farbwürfeln und zwei weißen Würfeln gespielt wird. Das Ziel ist es, möglichst viele Kreuze in eine Farbreihe zu setzen. Kann jemand sein sechstes Kreuz auf die letzte Zahl in einer Reihe setzen, wird die Reihe geschlossen und der Farbwürfel entfernt. Wird eine zweite Reihe geschlossen, endet das Spiel und es gewinnt, wer die meisten Punkte vorweisen kann. Hierbei gilt, je mehr Kreuze jemand in seinen Reihen ankreuzen konnte, desto mehr Punkte erhält er. Geht man also auf Risiko und versucht möglichst viele Kreuze in eine Reihe zu setzen oder versucht man lieber die Reihen so schnell wie möglich zu schließen, damit die Mitspieler nicht mehr die Möglichkeit erhalten, dort zu punkten? Bei diesem Würfelspiel kommt keine Langeweile auf, denn alle Spieler sind jederzeit am Spiel beteiligt, auch wenn man selber gerade nicht am Zuge ist.

Anmeldungen für das Turnier werden unter 05231-30 94 17, per Mail an k.blume@detmold.de oder in der Stadtbibliothek Detmold entgegen genommen. Weitere Informationen zu dem Turnier gibt es im Internet unter: http://spielerei-bergstrasse.de/qwixxmeisterschaft.html.

Foto: © Stadtbibliothek Detmold