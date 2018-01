Public Viewing zur Fußball-WM 2018

Gütersloh. Bertelsmann und die Stadt Gütersloh werden auch in 2018 ein gemeinsames Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten. Veranstaltungsort ist wie in 2016 zur Europameisterschaft der Vorplatz des Gütersloher Theaters zwischen Barkeystraße und Wasserturm. Es werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Finale übertragen. Wie schon in den Vorjahren werden die Spiele auf einer modernen, 55 Quadratmeter großen LED-Videoleinwand gezeigt.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: „Für ein fußballbegeistertes Land, wie Deutschland, ist eine Weltmeisterschaft immer etwas Besonderes. Deshalb freut es mich umso mehr, dass das Ausrichten des Public Viewings in Gütersloh für uns bei Bertelsmann zu einer Tradition geworden ist. Es freut mich, dass sich die Veranstaltungen auf dem Theater-Vorplatz so großer Beliebtheit erfreuen und wir wieder gemeinsam mit der Stadt für eine friedliche wie ebenso begeisternde Atmosphäre sorgen dürfen.“

Henning Schulz, Bürgermeister von Gütersloh, sagte: „Ich freue mich, dass wir dank Bertelsmann auch bei der kommenden WM wieder zum großen Gemeinschaftserlebnis auf unserem Theaterplatz einladen können. Das Public Viewing in Gütersloh ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist schön, dass wir diese Geschichte gemeinsam mit Bertelsmann fortschreiben.“

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist Voraussetzung für das Stattfinden des Public Viewings, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Viertelfinale erreicht. Einlass auf den Theater-Vorplatz ist jeweils 1,5 Stunden vor Spielbeginn.

Viertelfinale:

Freitag, 6. Juli 2018 (20:00 Uhr) oder Samstag, 7. Juli 2018 (16:00 Uhr)

Halbfinale:

Dienstag, 10. Juli 2018 (20:00 Uhr) oder Mittwoch, 11. Juli 2018 (20:00 Uhr)

Ggf. Spiel um Platz 3:

Samstag, 14. Juli 2018 (16:00 Uhr)