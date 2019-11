Gütersloh. Die Diagnose Krebs kann die gesamte Lebenssituation ganz plötzlich erschüttern. Dabei stellen sich den Betroffenen viele Fragen, wie zum Beispiel: „Was kommt jetzt auf mich zu?“, „Wie kann, wie soll es weitergehen?“, „Wer unterstützt mich bei meinen Fragen und Ängsten?“. Auch Angehörige und Freunde stehen einer solchen Diagnose häufig hilf- und sprachlos gegenüber. Um sie in der schwierigen Zeit zu unterstützen, hat die Bürgerinformation Gesundheit und Selbsthilfekontaktstelle des Kreises Gütersloh (BIGS) den Vortrag ‚Psychoonkologie – Psychologische Unterstützung bei Krebserkrankungen‘ organisiert.

Dieser findet am Donnerstag, 14. November, statt. Referentin ist Ulrike Weickert-Zimmermann, Diplom Psychologin am Klinikum Gütersloh. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in der IKK classic, Wiedenbrücker Str. 41 (Eingang vom Südring) in Gütersloh. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Herzlich eingeladen sind alle Interessierten, ob Betroffene, Angehörige oder Menschen, die sich beruflich mit diesem Thema auseinandersetzen. Weickert-Zimmermann hilft mit dem multiprofessionellen Team der Sozialmedizin und Psychoonkologie Betroffenen und Angehörigen in der schweren Lebensphase. Sie wird an diesem Abend von ihren langjährigen Arbeit und ihren Erfahrungen im Bereich der Psychoonkologie berichten. Besucher haben so die Möglichkeit, hilfreiche Informationen zum Umgang mit der Erkrankung und zu Unterstützungsangeboten zu bekommen.