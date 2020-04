Psychologie: An der FHM zusätzlicher Studienstart im Juni

Jetzt noch ohne Numerus Clausus Psychotherapeut werden

Bielefeld. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) bietet ab sofort einen zusätzlichen Termin für den Bachelorstudiengang Psychologie an. Der Studienstart ist regulär nun bereits im Juni möglich– zusätzlich zum Starttermin Ende August. Dies ist besonders für Bewerber interessant, die eine Laufbahn als Psychotherapeut anstreben , denn im September tritt das neue Gesetz zur Änderung der Psychotherapieausbildungin Kraft –nur noch bis dahin ist es möglich, sich mit einem Fachhochschul- Abschluss ohne Numerus Clausus für die Ausbildung zum Psychotherapeuten zu qualifizieren. Psychologen werden nicht nur im klinischen Bereich, sondern in sehr vielen Gebieten der Wirtschaft und Bildung eingesetzt, z.B. im Personalwesen, in der Werbebranche, in der Justiz, der Schulberatung oder in den vielfältigen Aufgabengebieten des Gesundheitswesens.

Nach dem Studium der Psychologie an der Fachhochschule des Mittelstands haben die Studierenden zudem die Möglichkeit, eine Karriere in der Erziehungs- , Partnerschafts – und Lebensberatung einzuschlagen. Wenn die Präsenzvorlesungen aufgrund der aktuellen Corona -Krise im Juni noch nicht möglich sein sollten, wird der Studiengang zunächst komplett in der Onlinelehre angeboten. Bereits jetzt ist die FHM eine der Hochschulen, die direkt auf die Corona -Krise reagieren und alle 5.000 Studierenden an allen Standorten auf die Onlinelehre umstellen konnten, so dass ein Studium ohne Zeitverlust möglich ist.