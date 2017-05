Herne. Gab es Müslischale, Reifen und Motorsäge schon vor über 7.000 Jahren? Ja – zumindest in der Rohversion. Das zeigt die Landesausstellung „Revolution Jungsteinzeit“, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ab dem 24. Mai im LWL-Museum für Archäologie in Herne in Szene setzt. Gut 900 Fundstücke lassen dann die Zeit von Ötzi und Stonehenge wieder auferstehen. Mitmachstationen laden kleine wie große Besucher ein, zum Ursprung unserer heutigen Zivilisation zurückzukehren. Außerdem zeigt die Landesausstellung die wichtigsten archäologische Funde in NRW aus den vergangenen fünf Jahren.

Große Beile aus dem grünlichen Jadeit (mineralogisch Jadeitit) faszinieren Forscher und Laien. Die Beile sind aus ganz Mitteleuropa bekannt, aus NRW allein stammen 40 Exemplare. Das besondere Material und die aufwändige, mühevolle Bearbeitung kennzeichnen die Beile als außergewöhnliche Stücke – Luxusgüter oder Statussymbole. Gearbeitet wurde mit den feinen, dünnen Klingen nie.

Diese besonderen Objekte aus der Jungsteinzeit zeigen deutlich, dass es bereits vor 6.500 Jahren soziale Unterschiede gab. Die Prestigeobjekte lagen zum Teil in den Gräbern der Verstorbenen. Möglicherweise verliehen die Beile auch einer ganzen Siedlungsgemeinschaft eine besondere Stellung.

Doch woher stammte das besondere, in Europa seltene Material Jadeit? Erst im Jahr 2003 konnte dieses Rätsel gelöst werden. Das Forscherpaar Pétréquin fand in den Ligurischen Alpen Lagerstätten und Überreste steinzeitlicher Steinbrüche. Die Untersuchungen des Gesteins und der Vergleich mit den einzelnen Beilen brachte eine Sensation: Sämtliche untersuchten Beile aus Europa stammen aus eben diesen alpinen Lagerstätten. Forscher konnten sogar genau bestimmen, aus welchem Steinblock im Steinbruch die Beile gefertigt wurden.

Von den Lagerstätten zog sich ein weit verzweigtes Handelsnetz über ganz Europa – bis nach Nordengland, Südskandinavien und Spanien. So sind die Prunkbeile aus Jadeit ein schöner Beleg für den regen Austausch in der Zeit der frühen Ackerbauern und Viehzüchter.

Eine bislang einmalige Sammlung von Jadeitbeilen aus NRW zeigt die Sonderausstellung „Revolution Jungsteinzeit“ im LWL-Museum für Archäologie Herne vom 24. Mai bis zum 22. Oktober 2017.