Prominente verteilen Adventskalender an Bahnhöfen in NRW

NRW. DB Regio NRW versüßt den Countdown zum Fest mit kostenlosen Adventskalendern. Als Dankeschön an seine Fahrgäste verschenkt das Nahverkehrsunternehmen der Deutschen Bahn am Donnerstag, den 23. November ab ca. sechs Uhr morgens insgesamt 120.000 Exemplare an 54 Bahnhöfen in NRW und Rheinland-Pfalz und wünscht ihren Kunden eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten.

Prominente Unterstützung bekommen die Bahnmitarbeiter in Dortmund, Köln und Aachen:

So verschenkt am Hauptbahnhof Dortmund der Innenverteidiger des Fußballbundesligisten, Borussia Dortmund, Neven Subotić zwischen sieben und zehn Uhr Weihnachtskalender an die Bahnkunden.

Am Kölner Hauptbahnhof beteiligt sich im gleichen Zeitraum die Entertainerin Ulrike Kriegler an der Aktion. Die Wienerin kam 2013 mit ihrem Partner Peter Stöger, Trainer des Fußballbundesligisten, 1. FC Köln, in die Domstadt.

Am Aachener Hauptbahnhof dürfen sich ebenfalls zwischen sieben und zehn Uhr pferdebegeisterte Fahrgäste über einen Adventskalender aus den Händen von Annica Hansen freuen. Die Moderatorin und Reitsport-Bloggerin bestreitet selbst Dressur- und Springturniere und berichtete dieses Jahr auf YouTube u.a. vom CHIO in Aachen.