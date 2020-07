Projektaufruf: Modellprojekte Wohnen in Stadt und Land

Vlotho. „Wie wollen wir in Zukunft wohnen?“ ist eine zentrale Frage für das UrbanLand OstWestfalenLippe. Möchten Sie ein Projekt verwirklichen, das beispielhaft den Wohnbedarfen unserer Region entspricht und ein besonders Vorbild ist? Ob Kommune, Wohnungsunternehmen, private Eigentümer oder soziale Träger: Wir wollen Modellprojekte zeigen und Sie in der Entwicklung unterstützen. Bewerben Sie sich mit Ihrem Vorhaben! Für vier Wohntypen werden modellhafte Lösungen für das Wohnen in Stadt und Land gesucht: Wohnen PLUS, Bauen für Mitarbeitende, Horizontale Dichte und Haus der Möglichkeiten.

Melden Sie sich mit Ihrer Projektidee möglichst zeitnah bei der Stadt Vlotho für eine Erstberatung. Wir prüfen eingereichte Ideen und eine Fachkommission wählt die Modellprojekte im Oktober 2020 aus. Wesentliche Kriterien sind zum Beispiel Flexibilität, soziale Aspekte, ökologische Nachhaltigkeit und Realisierbarkeit. Im Anschluss an die Entscheidung beginnt die Beratungs- und Unterstützungsphase auf dem Weg zum REGIONALE-Projekt. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Vlotho unter www.vlotho.de.