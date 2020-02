Projektartgalerie in Bielefeld eröffnet Ausstellung „Colliding worlds“

Der Maler Christopher King Jameson präsentiert vom 22.02. bis zum 25.04.2020 seine Werke in einer Einzel-Ausstellung.

Bielefeld. Am Samstag, den 22.02.2020 wurde offiziell die Einzel-Ausstellung des US-Amerikaners Christopher King Jameson in der Projektartgalerie eröffnet. Die Ausstellung trägt den Titel „Colliding worlds“, also kollidierende Welten. Dabei werden nicht nur die von ihm in Wien angefertigten Skizzen ehemaliger Meister wie Rembrandt gezeigt, sondern auch verschiedenste Gemälde. Diese werden mit Acrylfarben über mehrere Schichten hinweg erschaffen, wie der Künstler verriet. Die Ideen für seine Werke fallen dem begeisterten Jogger nicht nur während des Sporttreibens ein, sondern auch durch seine Reisen zwischen Europa und Amerika.

Die Ausstellung ist eine Fortsetzung seiner Haus-Serie und fasziniert mit Bewegung, Mechanismus und verschiedenen alltäglichen Themen des Lebens, wobei er seinem expressionistischem Stil treu bleibt.

Der Abend hielt nicht nur künstlerische Eindrücke bereit, sondern auch Musikalische. Der 1988 in St. Petersburg geborene Musiker Nikita Sergeenko spielte auf dem Cello Stücke von Johann Sebastian Bach und Bernd Alois Zimmermann. Mit seiner Aufführung hat er das Chaos und die Harmonie aus den Gemälden von King Jameson eindrucksvoll in hörbare Klänge verwandelt und untermauerte somit das Thema der Ausstellung „Colliding worlds“.

Die Ausstellung ist noch bis zu dem 25. April zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.projektartgalerie.de/index.php/aktuelles.html

Hintergrund zu Christopher King Jameson

Der Maler wurde 1968 in Richmond Virginia geboren und wächst in North-Carolina auf, wo er später auch Malerei und Graphik studiert. 2002 kehrt er nach Deutschland zurück, dem Land seines Urgroßvaters. Trotzdem reist er immer noch viel zurück in die USA. Seit 2011 ist er in der Projektartgalerie vertreten.

Hintergrund zu Nikita Sergeenko

Der Musiker wurde 1988 in St. Petersburg geboren und stammt aus einer Musikerfamilie. Mit sieben Jahren erhielt er ersten Cellounterricht. In seinem Heimatsort beginnt er sein Studium am Staatlichen Konservatorium St. Petersburg und nimmt währenddessen an verschiedenen Meisterkursen teil. Im März 2013 wurde er als Konzertmeister in die Orff-Akademie des Münchner Rundfunkorchesters aufgenommen.

Text und Foto: Nadine Eikermann