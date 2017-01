„ProHygiene“ und „ProHygiene plus“: zwei Tests für keimfreie Desinfektionswäsche

Gütersloh. Ob das Zusammenspiel zwischen desinfizierenden Waschverfahren und -mitteln einwandfrei funktioniert, überprüft der Kundendienst von Miele Professional seit knapp zwei Jahren auf zuverlässige Weise. Das Prüfverfahren „ProHygiene“ hat sich in Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen durchgesetzt – und wird jetzt ergänzt durch „ProHygiene plus“.

Bei beiden Tests werden so genannte Bio-Indikatoren mit den Textilien gewaschen: Stoffstreifen mit thermoresistenten Mikroorganismen (Enterococcus faecium ATCC 6057 und Staphylococcus aureus ATCC 6538), die nach Ende des Waschgangs an ein Labor gehen. Dort werden die noch vorhandenen Keime und damit das Desinfektionsergebnis ausgewertet.

Welches dieser beiden Prüfverfahren im Einzelfall vorzuziehen ist, richtet sich nach Einsatzzweck und Kundenwunsch. Beide entsprechen den Ansprüchen des Robert-Koch-Institutes (RKI). Der Unterschied: Beim „ProHygiene“-Verfahren werden fünf Stoffstreifen pro Testkeim in einer synthetischen, halbdurchlässigen Verpackung mitgewaschen, „ProHygiene plus“ verwendet demgegenüber die jeweils doppelte Anzahl an Bio-Indikatoren in einem Schutzbeutel aus Baumwolle. Dieses offene System stellt die höchsten Anforderungen an Waschverfahren und Chemie – auch gemäß der Richtlinien des Verbundes für angewandte Hygiene (VAH). In jedem Fall liegt nach etwa zwei Wochen das Ergebnis vor, und der Miele-Kunde erhält eine detaillierte Auswertung. Unabhängige Institute werten die Indikatoren aus und weisen damit die Funktion und Einhaltung der Richtlinien von RKI und VAH nach.

Zusätzlich erhält der Anwender bei beiden Verfahren Angaben über die Einhaltung von Temperaturen und Haltezeiten. Dafür sorgen Datenlogger, die ebenfalls mitgewaschen und durch den Kundendiensttechniker von Miele Professional sofort ausgewertet werden. Alle Ergebnisse werden dokumentiert und in einem Zertifikat dargelegt. Dies lässt sich bei Bedarf dem örtlichen Gesundheitsamt oder der Berufsgenossenschaft vorlegen – als Beleg für die Einhaltung der Vorschriften zu Hygiene und Arbeitssicherheit.

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Anwender unter Tel.: 0800/22 44 644, Fax: 0800/33 55 533 oder www.miele-professional.de

Foto: Miele