Programmierwettbewerb für junge IT-Talente in der Region

Gütersloh. Am Wochenende lud Bertelsmann zusammen mit seinem Unternehmensbereich Arvato rund 30 junge IT-Talente zum ersten Bertelsmann-Hackathon im Denkwerk Herford ein. Bei der dreitägigen Veranstaltung trafen sich IT-affine Studenten und Berufseinsteiger zu einem Programmierwettbewerb mit dem Thema „Digital Commerce“. In verschiedenen Teams stellten sie sich der Herausforderung, innerhalb von 24 Stunden vorgegebene Aufgaben aus dem realen Geschäftsumfeld von Arvato zu bearbeiten. Die Ergebnisse wurden am Sonntag vor einer Jury aus Experten von Bertelsmann und Arvato sowie bekannten Persönlichkeiten aus der lokalen Gründerszene präsentiert; die besten Teams erhielten verschiedene Preise.

„Mit dem ersten Bertelsmann-Hackathon haben wir eine Plattform des kreativen Austausches und Ausprobierens für junge IT-Talente geschaffen. Das Format bietet sich an, um einerseits IT-affine junge Menschen aus der Region zusammen zu bringen und gemeinsam innovative Herangehensweisen sowie frische Ideen für reale Aufgabenstellungen zu finden. Gleichzeitig können wir – insbesondere als Dienstleistungsunternehmen Arvato – so unsere Arbeitgebermarke im Bereich IT stärken und Fachkräfte in der Region ansprechen“, erläutert Tom Linckens, Chief Information Officer bei Bertelsmann.

Bei einem Hackathon handelt es sich um einen kollaborativen Programmierwettbewerb, dessen Ziel es ist, innerhalb der Dauer der Veranstaltung gemeinsam funktionierende, nützliche und kreative Produkte herzustellen. Die Bezeichnung Hackathon stammt aus einer Wortzusammensetzung aus „Hack“ und „Marathon“. „Hack“ leitet sich aus dem Englischen ab und bezieht sich dabei auf die Tätigkeit des Programmierens. „Marathon“ bezieht sich auf die Tatsache, dass die Teilnehmer unter Zeitdruck, in einer vorgegebenen Zeitspanne und in der Regel ohne Unterbrechung eine Projektaufgabe bearbeiten.

Beim Bertelsmann-Hackathon „Digital Commerce“ wurden den Teilnehmern Herausforderungen aus dem täglichen Geschäft des Dienstleistungsunternehmens Arvato gestellt. Die fünf Teams beeindruckten durch ihr technisches Know-How, ihrer Kreativität und Agilität bei der Problemlösung. So konnte das Gewinnerteam mit der Entwicklung eines Chatbots überzeugen, einem technischen System, mit dem sich über natürliche Sprache kommunizieren lässt.

Tom Linckens erklärt: „Wir freuen uns, dass der erste Bertelsmann-Hackathon ein voller Erfolg war und wir viel positives Feedback von den Teilnehmern erhalten haben. Ein Dank an das ganze Team!“

Während der gesamten Veranstaltung standen den Teilnehmern Arvato-Mitarbeiter als Experten und Mentoren zur Verfügung. Für die drei besten Teams gab es unter anderem technisches Equipment zu gewinnen. Darüber hinaus gab es Raum, Bertelsmann als potenziellen Arbeitgeber kennenzulernen und sich untereinander zu vernetzen.