Programm in Großenbrode (Fortsetzung)

Großenbrode. Vielfältiges Programm in Großenbrode: Mittwoch, 10.07.2019 16.00 – 18.00 Uhr Offene Kirche in Großenbrode Großenbrode. Geschichte zum Anfassen! Besichtigung der über 800 Jahre alte Ev.-Luth. St. Katharinen Kirche in Großenbrode mit Altar, Kirchenschiff, barockem Taufengel uvm. aus vielen verschiedenen Epochen. Vor Ort erhaltenn Sie eine detailreiche Führung kostenfrei. Spenden sind herzlich willkommen. Rund um die Kirche liegt der alte Friedhof, der vor 50 Jahren von dem neuen Friedhof abgelöst wurde.

Donnerstag, 11.07.2019 14.30 – 17.00 Uhr 2. Großenbroder Inklusionstag mit Schleswig-Holsteins längster Rollstuhlkette Großenbrode. Was 2017 als längste Rollstuhlkette Schleswig-Holsteins auf der Seebrücke in Großenbrode durch die inzwischen verstorbene Initiatorin und Bewohnerin der Seniorenresidenz am Kai Christel Böhrk in Zusammenarbeit mit der GTS ins Leben gerufen wurde und einen großen Anklang fand, wird am Donnerstag, 11. Juli 2019 als inzwischen 2. Großenbroder Inklusionstag fortgesetzt.

Es werden zahlreiche Institutionen vor Ost sein und Ihre Arbeit präsentieren. Aber auch die wichtige Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer wird vorgestellt. Gegen 14.45 Uhr wird eine „Wiederholung“ der Rollstuhlkette auf der Seebrücke erfolgen und auch der Seenotrettungskreuzer wird sich ab 15.00 Uhr wieder an der Seebrücke zur Besichtigung einfinden. Die Veranstaltung soll Menschen mit Handicap und „gesunde“ näher bringen und zeigen, dass Menschen mit Behinderungen und hochbetagte Menschen keineswegs Menschen zweiter Klasse sind und mit geeigneter Förderung und Versorgung einiges bewegen und erleben können. 15.00 – 17.00 Uhr Open Ship mit dem Seenotkreuzer „Bremen“ Großenbrode.

Die „Bremen“ wurde 1993 in Dienst gestellt. Sie ist in Großenbrode stationiert und rund um die Insel Fehmarn im Einsatz. Benannt ist sie nach der Hansestadt an der Weser, dem Sitz der DGzRS. Der Name des Tochterbootes „Vegesack“ bezeichnet den Stadtteil Bremens, an dessen Seefahrtsschule im 19. Jahrhundert Adolph Bermpohl wirkte, einer der drei Gründerväter der DGzRS. Die „Bremen“ legt an der letzten Plattform auf der Seebrücke an; die Besichtigung ist kostenfrei. Der Vormann und seine Crew stehen für Fragen „rund um den Seenotkreuzer“ gerne zur Verfügung. 18.00 – 19.00 Uhr Filmvortrag „Die Seenotretter“ der DGzRS Großenbrode. Ein moderner Rettungsdienst, professionell geschultes Personal sowie eine wirkungsvolle und nach internationalen Forderungen ausgerichtete Organisation bieten die Gewähr, dass die dem Seenotrettungswerk zur Verfügung gestellten Spenden satzungsgerecht eingesetzt werden können. Die Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) stellt mit Hilfe eines Filmvortrages die Arbeit der Seenotretter vor.

Besucher erhalten einen Eindruck vom Leben und Arbeiten der Männer an Bord, die „rund um die Uhr – das ganze Jahr“, einsatzbereit sind. Freiwilligkeit ist das Fundament, auf dem die DGzRS seit nunmehr mehr als 150 Jahren steht. Damit ist zum einen die unbedingte Freiwilligkeit gemeint, mit der die Besatzungsmitglieder bei jedem, wirklich jedem Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit in den Einsatz fahren. Damit ist aber ebenso die ausschließliche Freiwilligkeit bei der Finanzierung der gesamten Arbeit gemeint – ohne einen Cent Zwangsabgaben seitens der Steuerzahler. Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus freiwilligen Förderbeiträgen, das heißt, jede Spende ist genauso freiwillig wie der Einsatz der Besatzungen. Der Eintritt zu diesem informativen Filmvortrag am Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr im MeerHuus, Südstrand 10 in 23775 Großenbrode ist kostenfrei – Spenden sind herzlich willkommen. Weitere Informationen über die Arbeit der DGzRS sind im Informationszentrum Schleswig-Holstein in Laboe unter der Tel. 04343-4242644 erhältlich. Freitag, 12.07.2019 18.00 – 22.30 Uhr McKenzies Revival Party Großenbrode. DJ George lässt die legendäre Großenbroder Kult-Disco „McKenzies“ als Revival Party auf der MeerBühne wieder aufleben. Mit original Requisiten und feinster Partymusik. Party on! Samstag, 13.07.2019 18.00 – 24.00 Uhr NDR 1 Sommertour zur Gast in Großenbrode Großenbrode. NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin starten auch in diesem Jahr in die Sommertour und das zum 15. Mal und quer durch Schleswig-Holstein. Beide NDR Programme holen dann wieder erstklassige Live-Acts auf die große Bühne.

Im Gepäck: Die immer aufregende Stadtwette. Die Moderatoren Vèrena Püschel, Horst Hoof, Julian Krafftzig und Jan Bastick führen durch die vielfältigen Bühnenshows. Die Stadtwetten werden wie immer am Montag vor der jeweiligen Veranstaltung vom NDR bekannt gegeben. Rund fünf Tage haben die Einwohnerinnen und Einwohner dann Zeit, sich auf die Lösung der NDR Aufgabe vorzubereiten. Am Sommertour-Abend zeigt sich schließlich, ob die Mühe auch von Erfolg gekrönt sein wird – oder ob NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin die Stadtwette gewinnen. In Büsum und beim Finale treten die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter der Sommertour-Orte 2019 direkt gegeneinander an. Der Gesamtsieger der Sommertour gewinnt dann für den ganzen Ort einen Tag freien Eintritt im HANSA-PARK für alle Einwohnerinnen und Einwohner. Das NDR Bühnenprogramm beginnt immer ab 18.00 Uhr. In Großenbrode treten der dänische Nachwuchs-Superstar Christopher sowie der deutsche Popsänger und ehemalige NDW-Star Michy Reincke (Taxi nach Paris) auf.

Der Eintritt zu den NDR Veranstaltungen ist natürlich kostenfrei. Ein richtig großes Thema sind die NDR Sommertour-Orte natürlich auch in Radio, Fernsehen und Online. NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin berichten aus den Orten, begleiten die Wettteilnehmer bei ihren Vorbereitungen zur Stadtwette und übertragen am Sommertour-Abend die Wetten live in den Programmen. Auf ndr.de/sh und in der kostenlosen NDR Schleswig-Holstein App gibt es darüber hinaus durchgehend aktuelle Berichte, Fotogalerien und Videos. Sonntag, 14.07.2019 15.00 – 17.00 Uhr Ausstellung im Südstrandcenter „Altes Großenbrode“ Großenbrode. In der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr können die Dokumentationen zur Geschichte der Gemeinde im Ausstellungsraum im Südstrandcenter (Südstrand 1) besucht werden. Neben der Geschichte der Vogelfluglinie, der Entwicklung des Tourismus und vielen anderen Themen widmet sich ein Teil der Ausstellung den alten Steinen, Zeichen und den Symbolen auf dem Dorfplatz. Der Eintritt ist kostenfrei. Über eine Spende freut sich der Förderverein für Heimatkunde und Landschaftspflege im Großenbroder Winkel e.V. 15.00 – 17.00 Uhr Zumba® Special

Am Sonntagnachmittag, 14.07.19, steigt das dritte Zumba-Tanz- Event „Zumba Special“ auf und vor der MeerBühne direkt am herrlichen Südstrand in Großenbrode. Mit dabei sind die lokalen Zumbagrößen Iris Kulow sowie das Ostholsteiner Beach Duo „Pati und Bea“. Dank der Unterstützung der VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG konnte wieder „Zumba-Sulu“ aus Berlin für dieses Event engagiert werden. Als Zumba® Fitness Instructor hat sich „Zumba Sulu“ alias Ayhan Sulu innerhalb kürzester Zeit in der Zumba®-Szene einen Namen gemacht und begeistert täglich eine Vielzahl an Leuten bei nationalen und internationalen Events und seinen Zumba® Kursen. Auch in Großenbrode wird er sein großes Talent präsentieren. Anmeldungen für diesen außergewöhnlichen Sportevent sind ab sofort persönlich bei Iris Kulow sowie beim Ostholsteiner Beach Duo oder per Mail unter info@grossenbrode.de möglich. Die Kosten betragen bei Voranmeldung € 5,00 pro Person bzw. € 8,00 für Kurzentschlossene an der Tageskasse. Während der Veranstaltung stehen wieder Getränke und Obst durch die Mithilfe vom Lebensmittelmarkt Nahkauf aus Großenbrode kostenfrei zur Verfügung. 18.00 – 22.30 Uhr Sundowner mit DJ PING Großenbrode. Nach 18 erfolgreichen Compilations und damit über 60.000 verkauften Tonträger, diversen live Radio Sets, u.a. Ibiza Sonica, Ibiza Global Radio, Radio Fritz und YouFM und einem Set im Boardradio in allen LTU Fliegern, hat sich DJ PING einen sehr guten Namen gemacht. Mit seinen ersten CDs war er umgehend in Top-Positionen der deutschen Chill-Out Charts vertreten. Neben der CITY BEACH CLUB CD-Reihe gehören die EAST CDs zu seinen bekanntesten Werken, die bereits in kurzer Zeit zu einem Verkaufserfolg wurden und mittlerweile zu den international erfolgreichsten Compilations gehört. Als Resident-DJ im „east cosmos“ in Hamburg legt er regelmäßig im east und im clouds seine DJ-Sets aus funky Downbeat und coolem Deep House/House und NuDisco auf. Nun begeistert er seine Zuhörer auf dem Großenbroder Südstrand mit seiner Chill-out-Musik und lädt dabei zum Träumen, Genießen und Chillen ein.

Dienstag, 16.07.2019 10.00 – 10.45 Uhr Kinder-Zauberparty mit dem Küstenzauberer Bruno Ehm Großenbrode. Herzlich Willkommen zur „Kinder-Zauberparty“ mit dem Küstenzauberer Bruno Ehm. Zaubern-Tanzen-Lachen-Staunen. Tolle Unterhaltung für Kinder und die ganze Familie. Freut Euch auf seine lustige Mitmachzaubershow und auf seine neuen Kinderlieder. Jede Menge Spaß garantiert. Eintritt: € 5,00 mit Ostsee-Card, € 6,00 ohne OC. Beginn 10:00 Uhr im MeerHuus in Großenbrode. Einlass 30 Min. vor Showbeginn. Geeignet ab 3 bis 99 Jahre. 19.00 Uhr Gästebegrüßungsabend Großenbrode. Der Gästebegrüßungsabend hat sich in den letzten Jahren zu einer Großveranstaltung in Großenbrode entwickelt. Auch an diesem Dienstag begrüßt der GTS ab 19.00 Uhr seine neu angereisten Gäste sowie seine Stammgäste gebührend mit viel Musik und Tanz und einer Verlosung noch vor der Begrüßung gegen 20.00 Uhr durch den Geschäftsführer der GTS Herr Voss, bei der er alle Gäste willkommen heißen und einige Hinweise zu den kommenden Veranstaltungen geben wird. Danach heizt R.SH Party-DJ Stephan Nanz alle Gäste bis 22.30 Uhr so richtig ein. Der Gästebegrüßungsabend wird durch das reichhaltige kulinarische Angebot der umliegenden Gastronomen ergänzt.

Weitere Veranstaltungen und Informationen finden Sie unter www.grossenbrode.de/veranstaltungskalender/