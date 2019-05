Großenbrode. Großes Programm in Großenbrode: Donnerstag, 30.05.2019 Ab 14.00 Uhr: Fahrrad-Tour „Rund um Großenbrode“ Großenbrode. Volker Schildknecht aus Großenbrode bietet für alle Gäste und Einheimische eine gemütliche Fahrradtour am Donnerstag ab 14 Uhr durch die schöne Natur in und um Großenbrode an. Die Tour dauert ca. 3 bis 4 Stunden und ist kostenfrei. Route, Dauer und Pausen können individuell abgesprochen werden. Änderungen vorbehalten. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und auf eigene Gefahr. Treffpunkt: MeerHuus, Südstrand 10, 23775 Großenbrode.

Montag, 03.06.2019 11.00 – 14.00 Uhr: Radtour zum Welt-Fahrradtag mit Volker Schildknecht Großenbrode. Zum Welt-Fahrradtag am Montag, 03.06.2019, an dem begeisterte Radfahrer auf der ganzen Welt per Velo unterwegs sind, freut sich auch Volker Schildknecht um 11 Uhr am MeerHuus in Großenbrode auf zahlreiche Mitradler. Die neue „SpitzenTour“ führt entlang beider Sonnenküsten, bei der die Teilnehmer die Ostsee fast immer im Blick haben. Die Teilnahme an der ca. 26 km langen Tour ist kostenfrei und führt unter anderem unter der Fehmarn Sundbrücke, den Yachthäfen und dem Klaustorfer Turm entlang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 19.30 Uhr Liederabend mit dem Shanty Chor Großenbrode e.V. Großenbrode. Der Shanty-Chor Großenbrode nimmt Sie mit auf eine maritim- musikalische Reise. Los geht’s für alle Seebären und Landratten im MeerHuus am Großenbroder Südstrand am Montagabend um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Mittwoch, 05.06.2019 15.00 Uhr: „Waldbaden“ mit allen Sinnen für alle Generationen Großenbrode. Beschreite neue Wege und entdecke die Kraft der Natur! Wir nehmen die Umgebung sowie die Stationen des Natur-Erlebnispfades in Großenbrode zur Hilfe, um die Natur bewusst zu erkunden. Die Bewegung in der Natur verbessert Deine Stimmungslage und fördert die Gesundheit. Wir schalten unser Handy aus und hören, riechen, sehen und spüren alles, was uns auf dieser Wanderung begegnet. Es wird eine spannende Reise für alle Sinne. Treffpunkt am Kai-Ende bei der „Eule“. Rosemarie Reimann freut sich auf Euch und Eure Familie!

Donnerstag, 06.06.2019 Ab 14.00 Uhr: Fahrrad-Tour „Rund um Großenbrode“ Großenbrode. Volker Schildknecht aus Großenbrode bietet für alle Gäste und Einheimische eine gemütliche Fahrradtour am Donnerstag ab 14 Uhr durch die schöne Natur in und um Großenbrode an. Die Tour dauert ca. 3 bis 4 Stunden und ist kostenfrei. Route, Dauer und Pausen können individuell abgesprochen werden. Änderungen vorbehalten. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und auf eigene Gefahr. Treffpunkt: MeerHuus, Südstrand 10, 23775 Großenbrode.

Samstag, 08.06. bis Montag, 10.06.2019: 3 Tage Pfingstfest mit Werkhallenparty in Großenbrode Großenbrode. Das Pfingstfest in Großenbrode besticht durch ein breites Musikangebot, erstklassige Künstler und kulinarische Vielfalt. Am Pfingstsamstag eröffnet um 15 Uhr der Solist „Jay ́M“ mit seiner Zeitreise durch 60 Jahre Musikgeschichte das Pfingstwochenende. Um 19 Uhr steht „Coverdeal“ auf der Bühne. Professionell und qualitativ hochwertig, mitreißend und elektrisierend hat sich die Band als gern gebuchter Act für Großevents wie die Harley Davidson Days, das Alstervergnügen, den Hamburger Hafengeburtstag oder die Kieler Woche etabliert. Ab 23 Uhr findet dann die Werkhallenparty mit den DJ ́s Thommy & Florian auf dem Gelände des Restaurants Tuckers bis tief in die Nacht statt. Der Pfingstsonntag startet traditionell mit einem Kurkonzert des Uli Rath Trios um 11 Uhr, ehe von 13 bis ca. 14.30 Uhr eine instrumentale Traumreise mit Gitarrenvirtuose Chris Hanson die Mittagsruhe umrahmt. Ab 15 Uhr starten dann auch ein Familienfest mit Holz-Großspielen und Kinderschminken auf der Promenade sowie das Akustik-Duo „Brandau & Röschmann“ auf der MeerBühne. Beide Musiker haben sich beim NDR kennengelernt. Zusammen schrieben sie einen Song für die NDR-Sommertour, bei der sie seit 2014 zum festen Bühnenprogramm gehören und auch in diesem Jahr mit der NDR-Sommertour am Samstag, 13.07.2019 in Großenbrode zu Gast sind.

Mit Gitarren, Bass und Gesang spielen sie eine unverwechselbare Mischung aus verschiedenen Coversongs von Udo Lindenberg bis AC/DC, von den Sportfreunden Stiller bis Justin Timberlake. Der Hauptact am Pfingstsonntag ist die Cover-Band „Goodbeats“, die von 19 bis 22.30 Uhr mit Rock und Pop aus den aktuellen Charts, Eurodance-Hits aus den 90ern, Funk- und Soulklassiker der 70er und Latin-Hits und Rock’n’Roll-Klassiker aus den 50ern die MeerBühne und seine Gäste zum Rocken bringen. Der Montag startet schon um 9 Uhr mit einem großen Antik- und Trödelmarkt in Strandnähe. Ab 11 Uhr spielt das Blasorchester aus Lensahn für ca. 90 Minuten beschwingte und unterhaltsame Musik, präsentiert in ihren neuen Uniformen auf der Bühne. Im Anschluss sorgt Farhad Heet von Urban Beach ab 13.30 Uhr mit chilligem Sound für Kurzweile. Mit viel Power, Charme und Witz betritt um 16 Uhr „Miss Allie – die kleine Singer-Songwiterin mit Herz“ die MeerBühne. Im Januar 2018 veröffentlichte sie ihr erstes deutsches Album „Mein Herz und die Toilette“. Miss Allie wurde für ihre Musik mehrfach ausgezeichnet. Im Oktober 2017 holte sie den ersten Platz beim Freisprung Theaterfestival und 2018 zeichnete die Hanns-Seidel-Stiftung sie mit dem Preis für junge Liedermacher aus.

Weiterhin lud Nightwash sie zu sich nach Köln ein und auch die Ladies Night im WDR wurde auf diese kleine Singer-Songwriterin aufmerksam. Mit der Mini-Disco um 17.30 Uhr beenden viele hüpfende und lachende Kinder das Pfingstwochenende. Alle Acts sind wie gewohnt auf der MeerBühne und somit für die Gäste kostenfrei! Für das leibliche Wohl stehen rund um den Festplatz bekannte und neue Essens- und Getränkeangebote zur Verfügung.

Donnerstag, 13.06.2019 Ab 14.00 Uhr Fahrrad-Tour „Rund um Großenbrode“ Großenbrode. Volker Schildknecht aus Großenbrode bietet für alle Gäste und Einheimische eine gemütliche Fahrradtour am Donnerstag ab 14 Uhr durch die schöne Natur in und um Großenbrode an. Die Tour dauert ca. 3 bis 4 Stunden und ist kostenfrei. Route, Dauer und Pausen können individuell abgesprochen werden. Änderungen vorbehalten. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und auf eigene Gefahr. Treffpunkt: MeerHuus, Südstrand 10, 23775 Großenbrode. 15.00 – 17.00 Uhr Open Ship mit dem Seenotkreuzer „Bremen“ Großenbrode. Die „Bremen“ wurde 1993 in Dienst gestellt. Sie ist in Großenbrode stationiert und rund um die Insel Fehmarn im Einsatz. Benannt ist sie nach der Hansestadt an der Weser, dem Sitz der DGzRS.

Der Name des Tochterbootes „Vegesack“ bezeichnet den Stadtteil Bremens, an dessen Seefahrtsschule im 19. Jahrhundert Adolph Bermpohl wirkte, einer der drei Gründerväter der DGzRS. Die „Bremen“ legt an der letzten Plattform auf der Seebrücke an; die Besichtigung ist kostenfrei. Der Vormann und seine Crew stehen für Fragen „rund um den Seenotkreuzer“ gerne zur Verfügung. 18.00 – 19.00 Uhr Filmvortrag „Die Seenotretter“ der DGzRS Großenbrode. Ein moderner Rettungsdienst, professionell geschultes Personal sowie eine wirkungsvolle und nach internationalen Forderungen ausgerichtete Organisation bieten die Gewähr, dass die dem Seenotrettungswerk zur Verfügung gestellten Spenden satzungsgerecht eingesetzt werden können.Die Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) stellt mit Hilfe eines Filmvortrages die Arbeit der Seenotretter vor. Besucher erhalten einen Eindruck vom Leben und Arbeiten der Männer an Bord, die „rund um die Uhr – das ganze Jahr“, einsatzbereit sind. Freiwilligkeit ist das Fundament, auf dem die DGzRS seit nunmehr mehr als 150 Jahren steht.

Damit ist zum einen die unbedingte Freiwilligkeit gemeint, mit der die Besatzungsmitglieder bei jedem, wirklich jedem Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit in den Einsatz fahren. Damit ist aber ebenso die ausschließliche Freiwilligkeit bei der Finanzierung der gesamten Arbeit gemeint – ohne einen Cent Zwangsabgaben seitens der Steuerzahler. Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus freiwilligen Förderbeiträgen, das heißt, jede Spende ist genauso freiwillig wie der Einsatz der Besatzungen. Der Eintritt zu diesem informativen Filmvortrag am

Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr im MeerHuus, Südstrand 10 in 23775 Großenbrode ist kostenfrei – Spenden sind herzlich willkommen. Weitere Informationen über die Arbeit der DGzRS sind im Informationszentrum Schleswig-Holstein in Laboe unter der Tel. 04343-4242644 erhältlich. Samstag, 15.06. und Sonntag, 16.06.2019 Flens-Beachvolleyball-Cup mit dem SHVV Großenbrode.

Es ist das vierte Jahr in Folge, dass die Beach-Tour im Ostseeheilbad Großenbrode Station macht. Nach drei tollen Turnieren in den letzten Jahren, die immer durch bestes Sommer- und Beachvolleyballwetter gekennzeichnet waren, geht es in 2019 in die vierte Runde. Direkt von der Flensburger Förde, ganz oben an der dänischen Grenze, macht sich der Tour-Tross auf den Weg ins Ostseeheilbad Großenbrode. Am Samstag, 15.06. und Sonntag, 16.06. werden dort jeweils ab 10 Uhr die vierten Sieger der hochklassig besetzten Landesverbandsserie ausgespielt. Der Kampf um den Landesmeistertitel wird zu dem Zeitpunkt schon voll im Gange sein und zu sehen gibt es wieder attraktiven Sport und viele spannende Ballwechsel. Gespielt wird wie in den letzten Jahren auf 6 Feldern direkt am Strand an der Seebrücke. Der Eintritt ist wie immer frei und wer früh kommt, bekommt noch einen Platz in der ersten Reihe.

Sonntag, 16.06.2019 15.00 – 17.00 Uhr: Ausstellung im Südstrandcenter „Altes Großenbrode“ Großenbrode. In der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr können die Dokumentationen zur Geschichte der Gemeinde im Ausstellungsraum im Südstrandcenter (Südstrand 1) besucht werden.

Neben der Geschichte der Vogelfluglinie, der Entwicklung des Tourismus und vielen anderen Themen widmet sich ein Teil der Ausstellung den alten Steinen, Zeichen und den Symbolen auf dem Dorfplatz. Der Eintritt ist kostenfrei. Über eine Spende freut sich der Förderverein für Heimatkunde und Landschaftspflege im Großenbroder Winkel e.V.

Montag, 17.06.2019 19.30 Uhr: Liederabend mit dem Shanty Chor Großenbrode e.V. Großenbrode. Der Shanty-Chor Großenbrode nimmt Sie mit auf eine maritim- musikalische Reise. Los geht’s für alle Seebären und Landratten im MeerHuus am Großenbroder Südstrand am Montagabend um 19.30 Uhr.

Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Veranstaltungen und Informationen finden Sie unter www.grossenbrode.de/veranstaltungskalender/