Prof. Dr. Udo Seelmeyer ist neu am Fachbereich Sozialwesen

Neuer Professor für Sozialarbeitswissenschaft

Bielefeld. Prof. Dr. Udo Seelmeyer hat zum 1. September die Professur Sozialarbeitswissenschaft am Fachbereich Sozialwesen angetreten. In Forschung und Lehre beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit Fragen der Digitalisierung in der Sozialen Arbeit. So untersucht er etwa die Einflüsse, die digitale Technologien als Arbeitsmittel auf professionelles Handeln haben oder wie Assistenztechnologien, Big-Data-Analytics, Künstliche Intelligenz und andere technische Innovationen zukünftig sinnvoll in Beratung und sozialer Unterstützung und Betreuung eingesetzt werden könnten. Udo Seelmeyer hat Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Soziale Arbeit an den

Universitäten Osnabrück und Bielefeld studiert. Nach seinem Abschluss als Diplom-Pädagoge war er bis 2003 Stipendiat im DFG-Graduiertenkolleg ‚Jugendhilfe im Wandel’, 2006 erfolgte die Promotion zum Dr. phil. an der Universität Bielefeld, wo er bis 2008 an der Fakultät für Erziehungswissenschaft als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der AG 8, Soziale Arbeit, beschäftigt war.

Udo Seelmeyer ist seit 2004 freiberuflich tätig in Forschungs-, Entwicklungs- und Beratungsprojekten in der Sozialen Arbeit (Evaluation, integrierte Organisations- und Technikentwicklung, Qualitäts-, Konzeptions- und Geschäftsprozessentwicklung, Softwareauswahl und -einführung). Er hat mit einem Informatiker zusammen das Institut für Sozialinformatik [ ifs ] (www.ifs-bielefeld.de) gegründet, und ist geschäftsführender Leiter des ‚Kompetenzzentrums Soziale Dienste’ (kom.sd) im Institut für Innovationstransfer GmbH an der Universität Bielefeld (www.komsd.de). Das Kompetenzzentrum Soziale Dienste bietet wissenschaftliche Dienstleistungen (Beratung, Entwicklung, Forschung) insbesondere für freie und öffentliche Träger der Wohlfahrtspflege an. Ein Schwerpunkt liegt auf der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation von Modellprojekten.

2011 wurde Udo Seelmeyer als Professor für Wissenschaft der Sozialen Arbeit mit Schwerpunkt Sozialinformatik an die Technische Hochschule Köln berufen. Dort baute er – mit einer eingeworbenen Förderung aus dem NRW-Programm FH Struktur – den interdisziplinären Forschungsschwerpunkt „Digitale Technologien und Soziale Arbeit“ (DiTeS) auf, den er bis zu seinem Wechsel an die FH Bielefeld leitete und dem er auch weiterhin als externes Mitglied verbunden bleibt.

BUZ: Prof. Dr. Udo Seelmeyer

Foto: privat