Kreis Gütersloh. Wandern, Radfahren und Tennis – eine Mischung die gut zusammen passt! Deswegen nutzt die pro Wirtschaft GT GmbH auch in diesem Jahr wieder die Gerry Weber Open in Halle/Westf., um über die vielen Freizeit- und Sportmöglichkeiten im Kreis Gütersloh zu informieren. Bereits zum zweiten Mal ist die pro Wirtschaft GT vom 17. bis 25. Juni gemeinsam mit dem Gartenschaupark Rietberg vertreten. „Die Gerry Weber Open sind ein Event, das weit über die Grenzen des Kreises bekannt ist“, erklärt Albrecht Pförtner, Geschäftsführer der pro Wirtschaft GT. „Dabei haben wir die Chance, viele Menschen aus den verschiedensten Regionen Deutschlands über die zahlreichen Besonderheiten im Kreis Gütersloh zu informieren.“

Vorgestellt werden beispielsweise der „Weg für Genießer“, ein 95 Kilometer langer Wanderweg entlang des Teutoburger Waldes, der „Prälatenweg“– auf dem die Wanderer 32 Kilometer von Kloster zu Kloster gehen, die „Landesgartenschau-Route“, die auf knapp 200 Kilometern sieben ehemalige Landesgartenschauparks verbindet und die „BahnRadRouten“, auf der sich die Radetappen bestens mit einer Bahnfahrt kombinieren lassen.

„Mit im Gepäck haben wir auch unsere Broschüre ‚Ziehen Sie doch mal wieder Kreise! − Rad- und Wanderrouten im Kreis Gütersloh‘“, erklärt Carmen Müller, Referentin für Tourismus bei der pro Wirtschaft GT. „Die Broschüre erfreut sich auch in der bereits 5. Auflage großer Beliebtheit und hält Anregungen für alle bereit, die den Kreis Gütersloh auf aktive Art und Weise kennenlernen möchten.“ Sie umfasst neun thematische Radrouten zu den Bereichen Architektur, Botanik, Kultur und Geschichte im Kreis Gütersloh. Hinzu kommen vier ausgeschilderte Wanderrouten. „Eine der Radrouten in der Broschüre ist die „Fröhliche Landpartie“, eine Rundtour um Rietberg, die direkt am Gartenschaupark entlang verläuft“, erklärt Carmen Müller. „Es passt also perfekt, dass in diesem Jahr der Gartenschaupark gemeinsam mit der pro Wirtschaft GT bei den Gerry Weber Open vertreten sein wird.“ Die Rietberger werden den Klimapark vorstellen, das riesige Spielparadies, Events im Gartenschaupark, die Camping Pods, Grillplätze und vieles mehr.

Weitere Infos zu Rad- und Wanderwegen sowie zahlreichen Freizeitmöglichkeiten bietet die Homepage www.ErfolgsKreis-GT.de. Dort stehen auch die GPS-Tracks aller Radrouten und die Broschüren kostenlos zum Download zur Verfügung.

Bild: Auch bei den diesjährigen Gerry Weber Open informiert Frank Weber (links) am Stand der pro Wirtschaft GT über Radfahr- und Wandermöglichkeiten im Kreis Gütersloh © pro Wirtschaft GT