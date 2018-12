Programm zum Gütersloher Weihnachtsmarkt 3.12.-9.12.2018

Montag, 3. Dezember

15 Uhr: Puppenspieler

16 Uhr: Puppenspieler

18 Uhr: Bläserensemble der Musikschule für den Kreis Gütersloh

Um 18 Uhr kommt das „Junge Blechbläserensemble” der Musikschule für den Kreis Gütersloh auf die Bühne. Die meisten Mitglieder des Ensembles sind schon seit vielen Jahren aktiv und einige waren bereits Preisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Viele Mitglieder sind außerdem Leistungsträger in den Musikgruppen ihrer Schulen.

Dienstag, 4. Dezember

15 Uhr: Drehorgelspieler

18 Uhr: Jugendorchester des Jugendmusikkorps Avenwedde

Mit seinen Melodien und dem unnachahmlichen Klang der Drehorgel begeistert Friedhelm Hombeck nicht nur seine Zuhörer in Deutschland, sondern auch in Holland und Frankreich. Dienstags (4. Dezember, 11. Dezember, 18. Dezember) um 15 Uhr zeigt er, wie man auf der Drehorgel bekannte Songs und Schlager interpretiert. Dabei dürfen natürlich auch Weihnachtslieder nicht fehlen. Wer sich traut, darf sein Können am Musikinstrument auch vor Ort auf dem Weihnachtsmarkt selbst testen. Ein ganz außergewöhnlicher Musiker, der mit viel Herzblut und Spaß das fast vergessene Instrument wieder erklingen lässt. Das Jugendorchester des Jugendmusikkorps Avenwedde führt junge Musiker an das Zusammenspiel heran und gibt ihnen die Möglichkeit, Auftrittserfahrung zu sammeln. Derzeit proben etwa 50 Musikerinnen und Musiker zwischen 10 und 16 Jahren, die sich auf den Auftritt auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt am Dienstag, dem 4. Dezember, um 18 Uhr freuen.

Mittwoch, 5. Dezember

15 Uhr: Puppenspieler

16 Uhr: Puppenspieler

19 Uhr: Chor „Russkaja Duscha“

Der Chor „Russkaja Duscha“ bringt auf innerstädtischen Veranstaltungen das Publikum regelmäßig zum Mitwippen. Auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt folgt nun ein weiterer Auftritt am Mittwoch, dem 5. Dezember, um 19 Uhr. Mit den Trachten und dem großen Engagement jedes einzelnen Chormitgliedes ist der Chor ein echtes Highlight.

Donnerstag, 6. Dezember

17 Uhr: Nikolaus

19 Uhr: Shanty Chor „Die Luttermöwen“

Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, ist der gute Mann mit dem Rauschebart zwar viel unterwegs, aber für die kleinen Gütersloher nimmt er sich um 17 Uhr gerne Zeit. Denn „So viele liebe Kinder gibt es nur hier!“ verriet er der Gütersloh Marketing GmbH. Dass die Kinder nicht nur lieb sind, sondern auch Gedichte aufsagen und Weihnachtslieder singen können, zeigen sie auf der Bühne. Hier hat dank der Unterstützung vom Nikolaus das Lampenfieber keine Chance.

Als gemischte Gruppe hat der Shanty Chor „Die Luttermöwen“ in dieser „Männer-Domäne“ eine ungewöhnliche Zusammensetzung. Das Hauptanliegen des Chores ist das Verbreiten des nordischen Liedes im Binnenland und natürlich das gesellige Beisammensein. Bei vielen Auftritten begeistern „Die Luttermöwen“ ihre Zuhörer mit Musik, Spaß und guter Laune. Am Donnerstag, dem 6. Dezember, um 19 Uhr sind sie auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt zu

hören.