Premiere von Harold Pinters

Paderborn. Harold Pinters „Die Geburtstagsfeier“ hat am Mittwoch, 8. Mai, 19.30 Uhr auf der Studiobühne der Universität Paderborn Premiere. Weitere Aufführungen folgen am 11., 15., 17., 21., 24. und 25. Mai jeweils um 19.30 Uhr. Der Preis für die Eintrittskarten beträgt acht €, ermäßigt fünf. Sie sind beim Paderborner Ticket-Center (Marienplatz 2a; Tel.: 05251-299750) sowie ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Kartenreservierungen können über das Uni-Service Center unter 05251-60-5040 vorgenommen werden.

„Die Geburtstagsfeier“, Harold Pinters erstes abendfüllendes Werk, wurde 1958 uraufgeführt und ist neben „Der Hausmeister“ eines seiner bekanntesten und am häufigsten gespielten Stücke. Zum Stück: Das ältere Ehepaar Meg und Petey führt eine kleine Pension in einem englischen Badeort. Bei ihnen hat sich vor längerem Stanley Webber eingenistet und lebt seitdem in den Tag hinein. Das vermeintlich beschauliche Zusammenleben wird gestört, als zwei Herren einer unbekannten Organisation zu Besuch kommen.

Trotz höflicher Fassade ist die von ihnen ausgehende Bedrohung deutlich spürbar. Schnell offenbart sich, dass die zwei Fremden es auf Stanley abgesehen haben. Sie wollen ihn zurück in die Organisation holen, zu der er einst gehörte. Kurzerhand wird eine Geburtstagsfeier ausgerufen, deren Verlauf mehr und mehr zum Albtraum wird.

Das Stück verbindet die Struktur des amerikanischen Gangsterfilms mit Kafkas „Der Prozess“ und einer Rebellion gegen Jahrzehnte alte Konventionen. Der Rebellion fallen allerdings nicht nur der Protagonist Stanley Webber, sondern auch seine Unterdrücker zum Opfer.