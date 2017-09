Premiere: „40 aufwärts – Prosecco, Pop & Paranoia“ am 7. September in der Komödie

Bielefeld. Was passiert, wenn der Aufzug stecken bleibt und 4 Frauen, die unterschiedlicher nicht sein

könnten, darin gefangen sind?

Die 40 schon überschritten, teilen sich die trinkfreudige Amanda, die mollige Cindy, die rasende Reporterin Karoline und die chaotische Johanna nicht nur den begrenzten Raum, sondern auch Lust, Frust, Freud und Leid in dieser misslichen Lage. Müssen sie die Nacht gemeinsam in diesem Lift verbringen? Schaffen es die einfältigen Wartungsangestellten Kurt und Erwin sie zu retten? Oder ist hier bald Schicht im Schacht? Nachdem man sich unfreiwillig kennengelernt und altersbedingte Gemeinsamkeiten festgestellt hat, kommt die Erkenntnis: Selbst ist die Frau! Musikalisch zur Hilfe stehen ihnen Tom Jones, Zarah Leander, Lady Gaga, Village People, Udo Jürgens, Hildegart Knef, die Bee Gees und viele mehr. Und eines steht fest: Ob die Damen es schaffen, den Fahrstuhl zu verlassen oder nicht, Sie werden einen amüsanten Abend verbringen, der viel zu schnell zu Ende geht. Unter der Regie von Craig Simmons spielen Leena Fahje, Sema Mutlu, Tabea Scholz und Astrid Schulz.

Termine vom 7. September bis zum 14. Oktober 2017. Karten zum Preis von 28 Euro gibt es unter der Tickethotline 0521-988 725 70, im Ticketshop in der Ritterstraße 1, an den Vorverkaufsstellen im Neuen Rathaus (Niederwall), bei konTicket in der Bahnhofstraße, bei der Neuen Westfälischen in der Niedernstraße (0521-555444) und in der Hauptstraße, an der Abendkasse und unter www.komoedie-bielefeld.de



40 aufwärts

Regie: Craig Simmons

Darsteller: Leena Fahje, Sema Mutlu, Tabea Scholz und Astrid Schulz

Spielzeit: 7. September 2017 bis 14. Oktober 2017

Tickets: www.komoedie-bielefeld.de / 0521-988 725 70

Komödie Bielefeld

Ritterstraße 1

33602 Bielefeld

