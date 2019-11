Premier Inn Deutschland lÃ¤dt zu MÃ¤rchen-Stunden & Gute-Nacht-Geschichten ein

Bundesweiter Vorlesetag:

Premier Inn Deutschland lädt zu Märchen-Stunden und Gute-Nacht-Geschichten in die Hotels ein

Frankfurt/Main. Die familienfreundliche Hotelmarke Premier Inn nimmt am diesjährigen „Bundesweiten Vorlesetag“ am 15.11.2019 teil und lädt in Hamburg und in Frankfurt umliegende Kindergärten sowie Familien zu Lesestunden in entspannter Atmosphäre ein. Premier Inn richtet das Hotelangebot bewusst auch auf die Jüngsten aus: Bis zu zwei Kinder unter 16 Jahren übernachten im Familienzimmer gratis, das Frühstück gibt es kostenfrei dazu.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Hotels verwandeln sich die Premier Inn Lobbys in Frankfurt und Hamburg in gemütliche Räume der Fantasie für Jung und Alt. Neben den teilnehmenden Kindertageseinrichtungen sind auch interessierte Eltern, Gäste und Nachbarn aus der Umgebung herzlich eingeladen, an den Vorleseaktionen teilzunehmen und die neuen Hotels der führenden britischen Premium-Economy-Marke in Deutschland näher kennenzulernen. Mit der Unterstützung des Vorlesetags möchte Premier Inn sein Markenversprechen für die ganze Familie unterstreichen.

Inge Van Ooteghem, Chief Operating Officer (COO) von Premier Inn Deutschland, sieht dem Vorlesetag freudig entgegen: „Kinder und Jugendliche sind bei uns immer herzlich willkommen. Unabhängig vom Alter bieten wir allen Gästen einen traumhaft guten Schlaf. Dazu zählen neben unseren komfortablen Betten zum Reinkuscheln, verspielten Märchenanekdoten an den Wänden der Hotels natürlich auch zeitlose Gute-Nacht-Geschichten, die wir unseren kleinen Besuchern am Bundesweiten Vorlesetag vorlesen möchten.“ Der Bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Die Vorleseaktionen von Premier Inn finden am 15.11.2019 von 9 bis 11 Uhr in den Hotels Premier Inn Frankfurt Messe und im Premier Inn Hamburg City (Zentrum) statt.

Über Premier Inn: Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende in bester Lage. Nach einem herausragenden Start des deutschlandweit ersten, auf TripAdvisor mehrfach ausgezeichneten Hotels in Frankfurt eröffnete Anfang 2019 das neue Premier Inn Hamburg City (Zentrum). Ein weiteres Haus in München folgt noch dieses Jahr. Bis Ende 2020 sollen hierzulande mindestens 20 Premier Inn Hotels in Betrieb sein.

Insgesamt 44 Standorte mit ca. 8.000 Zimmern in mehr als 15 Großstädten hat sich Premier Inn gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und fast 80.000 Zimmern. Bei der Expansion knüpft die Hotelmarke an ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich an: Von der Verbraucherorganisation „Which?“ wurde Premier Inn letztes Jahr bereits zum 4. Mal in Folge zur bestbewerteten Hotelgruppe Großbritanniens gekürt. www.premierinn.de