Preisübergabe des Tags der Ausbildung in reduzierter Form

Rheda-Wiedenbrück (pbm). In Zeiten von Corona eine Preisübergabe auszurichten – wie das funktioniert, haben jüngst die Gewinner des Gewinnspiels vom Tag der Ausbildung feststellen dürfen. Unter Wahrung des Mindestabstands und den gebotenen Hygieneregeln konnten die drei Jugendlichen ihre Preise abholen. Zur feierlichen Preisübergabe wären auch gern die Unternehmensvertreter der teilnehmenden Unternehmen präsent gewesen. Darauf musste man leider verzichten. Stellvertretend überreichte Bürgermeister Theo Mettenborg die Preise den Jugendlichen auf Abstand und zudem das Stadt-Handtuch. „Die Preisübergabe war wohl die ungewöhnlichste in meiner Amtszeit“, sagt Bürgermeister Theo Mettenborg. „Natürlich möchten wir den Jugendlichen auch in dieser Zeit ihre wohlverdienten Präsente übergeben.“

Die drei Gewinner haben am Tag der Ausbildung (29. Februar) teilnehmende Unternehmen besucht, haben dort die Teilnehmerkarte für das Gewinnspiel ausgefüllt und sind so in den Auslosungstopf für das Gewinnspiel gelangt: Die Go Pro 7 (1. Platz) ging an Mark-Kevin Hansen. Der Schüler der von-Zumbusch-Gesamtschule in Herzebrock war im Februar bei der Simonswerk GmbH und hat dort seine Teilnehmerkarte eingeworfen. Den 2. Platz gewann Sven Steiner aus Herzebrock und durfte einen Sonos One Lautsprecher mitnehmen. Er war bei Westfalia-Automotive GmbH zu Gast. Und den 3. Platz mit einer JBL Bluetooth Box Flip 6 als Preis gewann Richard Warkentin aus Rheda. Er ist Schüler der Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück und interessiert sich für die Karrierechancen bei Sternpark Mercedes.

Die am Tag der Ausbildung beteiligten Unternehmen haben die Preise gemeinschaftlich finanziert, um das Engagement der Jugendlichen bei der Berufserkundung zu belohnen.

Beim Tag der Ausbildung nahmen 19 Unternehmen und 3 Ausbildungseinrichtungen teil, die ein breites Spektrum von Ausbildungsberufen vorstellten und das persönliche Gespräch mit Auszubildenden, Ausbildern und den Personalverantwortlichen ermöglichten. Zu der Preisübergabe waren die Gewinner mit ihren Familien gekommen, alle waren sich einig: Der Tag der Ausbildung ist eine tolle Möglichkeit, die verschiedenen beruflichen Chancen kennenzulernen. „Man hat nur selten Gelegenheit, Einblicke hinter die Kulissen zu nehmen und z.B. die Lehrwerkstatt zu besichtigten“, lobte ein Vater das Angebot. Bei den Jugendlichen kam vor allem das Gespräch mit den Auszubildenden, die bereits eine Ausbildung machen, gut an.

„Wer für 2020 oder 2021 einen Ausbildungsplatz sucht sollte sich im städtischen Ausbildungsportal (www.ausbildung-rhwd.de) für Rheda-Wiedenbrück umsehen“, rät Nikola Weber, Wirtschaftsförderin der Stadt, die auch den Tag der Ausbildung koordiniert hat. Das Portal ist für alle Jugendlichen in der Berufsorientierungsphase interessant, denn dort können auch Praktikumsmöglichkeiten recherchiert werden.