Preis für ehrenamtliches und freiwilliges Engagement

Minden. Noch bis Donnerstag, 31. Oktober, können Vorschläge für die Vergabe des Preises für ehrenamtliches und freiwilliges Engagement der Stadt Minden eingereicht werden. Der Preis ist als Zeichen der Anerkennung und Förderung ehrenamtlicher und freiwilliger Tätigkeit mit einem Preisgeld in Höhe von jeweils 500 Euro ausgestattet. Es können jeweils sowohl eine Institution als auch eine Einzelperson mit dem Preis geehrt werden. Mit der Ehrung soll stellvertretend für die vielen Engagierten aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Einsatz einzelner Personen, Gruppen oder Institutionen, die sich durch besonderes ehrenamtliches und freiwilliges Engagement ausgezeichnet haben, gewürdigt werden.

Jeder und jede kann einen Vorschlag einreichen. Dabei sollen die Vorschläge neben dem Namen bzw. der Institution, dem*r dazugehörigen Ansprechpartner*in, der Anschrift und der Telefonnummer der Vorgeschlagenen auch Angaben zur Person oder Institution, die den Vorschlag einreicht, enthalten. Eine kurze – zumindest in Stichworten verfasste – Beschreibung oder Begründung der Preiswürdigkeit vervollständigt die Vorschläge. Sie sind an die Stadt Minden, Zentraler Steuerungsdienst, Vera Schmidt, Kleiner Domhof 17, 32423 Minden oder per E-Mail an vera.schmidt@minden.de zu richten. Als Alternative zu einem formlosen Schreiben sind entsprechende Vorschlagsbögen über die genannten Kontakte und im Bürgerbüro zu erhalten oder können auch über das Internet unter www.minden.deabgerufen werden.

Der Ausschreibungsbereich für den Preis ist auf das Stadtgebiet Mindens begrenzt. Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige Jury. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des Neujahrsempfanges der Stadt Minden Anfang 2020 durch Bürgermeister Michael Jäcke. Hierzu werden außer dem*den Preisträger*n alle Vorgeschlagenen, ebenso wie die Personen, die die Vorschläge hier eingereicht haben, eingeladen.