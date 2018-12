Preis der Uni Paderborn für Dominik Gutt

Dominik Gutt erhält Preis der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn für Forschungsbeitrag zu Online-Restaurantbewertungen und lokalem Wettbewerb

Paderborn. Wie beeinflusst lokaler Wettbewerb die Online-Bewertungen von Unternehmen? Und was bedeuten die Bewertungen für die Märkte? Mit diesen Fragen hat sich Dominik Gutt von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn beschäftigt. Auf der Plattform „Yelp“ analysierte er über 90.000 Restaurant-Bewertungen in knapp 400 Städten in den USA. Die Ergebnisse wurden in einem gemeinsamen Forschungsbeitrag mit Philipp Herrmann und Mohammad S. Rahman im „Information Systems Research“, einer der weltweit führenden Zeitschriften der Wirtschaftsinformatik, veröffentlicht. Für diese Forschungsleistung wurde Gutt nun von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften mit dem neu eingeführten Preis „Dean’s Young Scholar Research Award“ ausgezeichnet.

In ihrer Forschung nutzen Dominik Gutt und seine Co-Autoren die durchschnittlichen Bewertungen aller Restaurants einer Stadt und deren Verteilung, um zu zeigen, dass sich in Städten mit hoher Wettbewerbsintensität der Zuwachs an neu eröffnenden Restaurants nicht gleichmäßig über die Bewertungsskala verteilt. So gibt es hier im Vergleich mit Städten, in denen nur wenige Restaurants existieren, einen überproportionalen Zuwachs an qualitativ schlecht bewerteten Restaurants. Für Restaurantbesitzer mit hohen Qualitätsansprüchen bedeutet das, dass sie in Großstädten einer stärkeren Konkurrenz durch Restaurants im niedrigen Qualitätsbereich ausgesetzt sind. Insbesondere für Restaurantketten ist diese Erkenntnis wertvoll, um ihre Strategien auf die Wettbewerbssituation in verschiedenen Städten anzupassen.

Nützliche Erkenntnisse für Restaurantbetreiber und Gäste

Gutt: „Online-Bewertungen sind eine wertvolle Datenquelle in der Forschung. Durch unsere Ergebnisse können Unternehmen ihre Marktmacht in regionalen Märkten besser einschätzen und Bewertungsplattformen können die Informationen für ihre Nutzer gezielter aufbereiten, um zum Beispiel zu veranschaulichen, was eine Vier-Sterne-Bewertung in einem Markt wirklich wert ist.“

Auch Restaurantgäste können von den Forschungsergebnissen profitieren: „Für Kunden ist es wichtig zu wissen, dass ein zufälliger Restaurantbesuch in einer großen Stadt statistisch gesehen eher in einem niedriger bewerteten Restaurant endet als in einer kleinen Stadt“, erklärt Dominik Gutt. „Restaurantgäste sollten sich hüten, in Großstädten ein beliebiges Restaurant auszuwählen, da das Risiko, ein qualitativ schlechtes Restaurant zu erwischen, größer ist als in Kleinstädten. Auf der anderen Seite haben die Datenanalysen aber auch bestätigt, dass Gäste in Großstädten eher fündig werden, wenn sie auf der Suche nach sehr hoch bewerteten Restaurants sind.“

Forschungsbeitrag bestätigt: Wettbewerb stärkt die Qualitätsvielfalt

Prof. Dr. Dennis Kundisch, der die Promotion von Dominik Gutt betreut, freut sich, dass die Forschungsergebnisse seines wissenschaftlichen Mitarbeiters in einer Fachzeitschrift anerkannt werden: Insgesamt bestätigt die Forschung von Dominik Gutt die Annahme aus der sogenannten ‚Theorie der Unternehmung‘, dass Wettbewerb die Vielfalt an Qualität stärkt. Neu sind die Erkenntnis der Zunahme an beiden Enden des Qualitätsspektrums und der starke Zuwachs an qualitativ schlechten Unternehmen in Märkten mit hohem Wettbewerb.“

Über den „Dean’s Young Scholar Research Award“

Mit der Auszeichnung sollen die Erfolge des wissenschaftlichen Nachwuchses der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften noch sichtbarer werden und exzellente Grundlagenforschung gewürdigt werden. „An unserer Fakultät wird Hervorragendes geleistet und es ist an der Zeit, dies noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Mit der Einführung der Dean’s Young Scholar Awards machen wir einen weiteren Schritt in diese Richtung“, so Prof. Dr. Caren Sureth-Sloane, Dekanin der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Die Fakultät sieht in der Veröffentlichung des Artikels von Dominik Gutt im Journal „Information Systems Research“ eine Verstärkung ihrer bundes- und weltweiten Sichtbarkeit im Bereich der Spitzenforschung.