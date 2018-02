Präsentation Tourismuskonzept

Runder Tisch formuliert die Ergebnisse in einem Tourismuskonzept. Öffentliche Präsentation am 1. März 2018 um 18:00 Uhr in der Wandelhalle

Bad Oeynhausen. Der runde Tisch zur Entwicklung des Gesundheitsstandortes hat in seiner zunächst letzten Sitzung im November 2017 den Entwurf eines Tourismuskonzepts für Bad Oeynhausen festgehalten. „Dieses Konzept ist ein Ergebnis aus unseren intensiven Arbeitssitzungen“, sagte Bürgermeister Achim Wilmsmeier nach der letzten Sitzung des Runden Tisches im Kaiserpalais. „Kern dieses Konzepts ist ein Ideenpool an Maßnahmen, mit dem wir den Tourismus in unserer Stadt voranbringen können“, erläutert Wilmsmeier. Dabei gehe es im Wesentlichen um die drei Themenfelder Infrastruktur, Angebotsentwicklung und Kommunikation/Vertrieb. Der Konzeptentwurf, der auch als Grundlage für Fördermittelanträge dient, soll nun der Öffentlichkeit am 1. März 2018 in einer Informationsveranstaltung in der Wandelhalle vorgestellt werden. Wilmsmeier: „Wir betrachten dieses Konzept im Moment ganz bewusst als ‚Entwurf‘, denn so können wir sowohl aus der Politik als auch von den Bürgerinnen und Bürgern in der Versammlung im März noch weitere Ideen und Vorschläge aufnehmen.“