Potzblitz Preußen! Ein Museum entsteht

Podcast mit Dr. Sylvia Necker

Minden (lwl). „Frau Necker, was ist das Preußische an Ihnen?“, so die Frage in einem neuen Podcast an Dr. Sylvia Necker, Leiterin des LWL-Preußenmusems in Minden.

Necker lädt in dem Hörstück, das aus dem Internet geladen werden kann, zu einem Ausflug nach Preußen ein. Sie berichtet, wie ihr Weg sie an die Weser geführt hat und wie dort zur-zeit ein neues Museum entsteht. Warum es dem Museumsteam gerade nicht darum geht, preußische Geschichte als Militärgeschichte mit uniformierten Männern auf Pferden zu er-zählen, sondern in der neuen Dauerausstellung unerwartete Schwerpunkte setzt.

Beispielsweise werden unbekannte preußische Frauenbiografien ins Blickfeld gerückt und die preußischen Spuren in der Gegenwart sichtbar gemacht. Außerdem geht es um das Veranstaltungsprogramm „Platz da! Das Museum kommt“ mit einem mobilen Bürocontainer als Dreh- und Angelpunkt, um die Frage wie Emotionen zu Preußen passen und was ein rotes Klapprad mit alldem zu tun hat.

Den Podcast gibt es auf der Homepage https://www.lwlmkk-digital.lwl.org/de/podcast/ und überall dort, wo es online Podcasts gibt.