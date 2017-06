potts park eröffnet weitere neue Attraktion zum Abheben

Minden, Sommer 2017. Was ein heißer Hobel! … hört man die Besucher rufen, die das neueste Fahrgeschäft, den „Hobelflug“, in potts park in Minden entdecken …

Erst im April mit Saisonstart präsentierte der beliebte Mindener Freizeit- und Erlebnispark seinen Besuchern den neuen „Kiddy-Racer“, den seitdem vor allem die ganz jungen Gäste des Freizeitparks freudestrahlend erobern. Die Mini-Achterbahn im liebevollen Seifenkisten-Design ermöglicht den Jüngsten sozusagen einen Vorgeschmack auf spätere rasante Coaster-Erlebnisse.

Jetzt, pünktlich zum Sommerbeginn, hält potts park bereits das nächste thematisierte neue Familien-Fahrgeschäft bereit, auf das sich sowohl Erwachsene als auch Kinder gleichermaßen freuen können. Im „Hobelflug“ sitzen die Fahrgäste – jeweils zwei in jeder der acht Gondeln – in einem Steinzeit-„Motorrad“. Die Flintstones lassen grüßen. Aufgrund der stufenlos einstellbaren Sicherheitsbügel ist es bereits Kindern ab 3 Jahren und 90 cm Körpergröße gestattet, in Begleitung eines Erwachsenen mitzufahren.

Wer während der Rundfahrt am Motorrad-Handgriff dreht, wird mit dem „heißen Hobel“ druckluftgesteuert in die Höhe gehoben und fliegt sozusagen schräg durch die Luft. Bis zu 70 Grad kann dabei die Fahrgastkabine geneigt sein. Aber keine Sorge, da jeder Mitfahrer mit einemBauchbügel gesichert ist, bleibt der heiße „Ritt“ auf dem fast fünf Meter hohen Karussell ein sicheres Vergnügen.

Mit dem neuen Rundfahrgeschäft bietet potts park in diesem Jahr seinen Gästen bereits die zweite neue Fahr-Attraktion an. Doch damit nicht genug – auch eine neue Lasershow mit einem aktuellen Titel von Alan Walker sowie

drei neue Reitautomaten stehen für die Besucher bereit. Die ebenfalls durchgeführte Erweiterung der gastronomischen Kapazität am Imbiss Pottwalblick, das abwechslungsreiche Angebot an Attraktionen für die ganze

Familie sowie die hohe Servicequalität des Personals machen potts park zu einem lohnenden Ausflugsziel. Die neuen ebenso wie die bekannten Attraktionen kommen bei den Parkbesuchern sehr gut an. Hier kommen Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkeln oder auch Schulklassen immer wieder gerne zum Erleben und Spielen vorbei, denn potts park in Minden hat wirklich für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Bild 1: Kiddy Racer © potts park Minden

Bild 2: Hobelflug © potts park Minden