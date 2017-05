Potsdam ist ein Juwel wenn es um malerische Schlösser und Bauwerke geht

Potsdam ist farbenfroh. Das viele Blau des Wassers verbindet sich mit dem Grün in der Stadt, mit den historischen Parks und Gärten – auch außerhalb des urbanen Lebens im Stadtkern. Den Trubel entkommen und einen Gang runterschauten, das kann man in Potsdam. Am besten auf dem Rad. Hier können Urlauber „blau“ machen im Grünen und sich aktiv erholen. Aus der Vielzahl der Angebote lässt sich eine gute Mischung aus Bewegung-, Genuss-und Erholungsurlaub in der Potsdamer Natur-und Kulturlandschaft zusammenstellen. Eine Radtour wechselt sich mit einem gemütlichen Spaziergang ab, die Kanutour mit einem geführten Ausflug durch die historische Mitte oder das UNESCO-Welterbe.

Überaus fürstlich sind die Ausblicke auf eine der schönsten Gartenschöpfungen des grünen Fürsten – den Park Babelsberg. Die kunstvolle Verknüpfung von Architektur, Garten und Parklandschaft stehen im Mittelpunkt der neuen Ausstellung „Pückler. Babelsberg. Der grüne Fürst und die Kaiserin.“.

Bis zum 15. Oktober 2017 präsentiert die Stiftung Preussische Schlösser und Gärten in den noch unrasierten und seit mehreren Jahren erstmals wieder zugänglichen Räumen des Schlosses die Ausstellung „Pückler.Babelsberg. – Der grüne Fürst und die Kaiserin“. Die Besucher haben die einmalige Gelegenheit, dem Gartenkünstler Hermann von Puückler -Muskau inmitten einer seiner wichtigsten Schöpfungen zu begegnen.

Nach vielen Jahrzehnten sind erstmals die künstlichen Wasserspiele im Park Babelsberg wieder erlebbar. Rauschende Wasserfälle, buchenreiche stille Seen und plätschernde Brunnen beleben den Park unweit der Glienicker Brücke im Herzen der UNESCO-Welterbestätte. Parallel zur Ausstellung im Schloss kann die originale Pücklersche Parkschöpfung besichtigt werden. Neben den Schlosserassen und dem reich blühenden Pleasureground mit dem „Goldenen Rosengarten“ gehört ein Spaziergang zum „Schwarzen Meer“ mit seinem stillen Wasserspiel oder dem rauschenden „Wilhelmwasserfall“ mit seinen künstlichen Felsen zu den Höhepunkten lustvollen Wandeln im Park Babelsberg.

www.pueckler-museum.de

Potsdams neues Schmuckstück: Museum Barberini mit originalgetreuer Fassade.

Am 23. Januar 2017 eröffnete Potsdams neues Kunstmuseum, das Museum Barberini am Alten Markt, dem historischen Zentrum der Stadt. Die Gründung des Museums Barberini ist eine Initiative des SAP-Mitbegründers Prof.Dr.h.c. mult. Hast Platte. In den vergangenen 20 Jahren baute er eine Sammlung aus DDR-Kunst und Malerei nach 1989 sowie Meisterwerken der Kunstgeschichte auf. Impressionistische Werke von Claude Monet und Pierre-Auguste Renoir sind darin ebenso vertreten wie Klassiker der Moderne und amerikanische Abstrakte,u.a. Gemälde von Max Liebermann , Edward Munch, Joan Michel und Gerhard Richter. Die Sammlung spiegelt Hase Plattner Interesse an Landschaft und Abstraktion und die Fähigkeit eines Kunstwerks, den Betrachter mit all seinen Sinnen anzusprechen.

www.museum-barberini.com

Nehmen Sie sich Zeit für Potsdam.

Veranstaltungshöhepunkte in jedem Jahr sind die zahlreichen Konzerte und Aufführungen im Rahmen der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, die Potsdamer Schlossernacht, die Potsdamer Tanztage und die nächtlichen Schlosserimpressionen mit der Weissen Flotte.

Weitere Informationen unter potsdamtourismus.de