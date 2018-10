Hasnain Kazim zeigt bei Bad Driburger Literaturwochen den gekonnten Umgang mit Hassmails

Bad Driburg. Zur Halbzeit der diesjährigen Bad Driburger Literaturwochen steht ein höchst aktuelles Thema auf dem Programm: der alltägliche Hass und Rassismus, der insbesondere in der Anonymität des Internets geäußert wird. Hasnain Kazim hat sich diesen Wutäußerungen gestellt und seine diversen Auseinandersetzungen im Buch „Post von Karlheinz“ zusammengefasst. Die interessantesten Dialoge daraus präsentiert er am Mittwoch, den 31. Oktober in Bad Driburg.

Täglich bekommt Hasnain Kazim hasserfüllte Leserpost. Doch statt die Wutmails einfach wegzuklicken, hat er beschlossen zurückzuschreiben – schlagfertig, witzig und immer wieder überraschend. In seinem unterhaltsamen wie klugen Buch versammelt er seine besten Schlagabtäusche mit den Karlheinzen dieser Welt und beweist, warum man den Hass, der im eigenen Postfach landet, nicht unkommentiert lassen sollte. Denn, wie Hasnain Kazim schreibt: „Wenn wir schweigen, beginnen wir, den Hass zu akzeptieren. Also, reden wir!“

Hasnain Kazim wurde 1974 als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer in Oldenburg geboren und arbeitet als Politikjournalist. Seit 2009 lebt er als Korrespondent im Ausland u.a. in Islamabad, Istanbul und derzeit in Wien. Bei allem politischen und religiösen Extremismus, dem er bei seiner Arbeit begegnet, versucht er, auch das Schöne und Alltägliche zu beschreiben. Für seine Berichterstattung wurde er als „Politikjournalist des Jahres“ geehrt und mit dem „CNN Journalist Award«“ ausgezeichnet. Er ist Autor mehrerer Bücher. Das Buch „Post von Karlheinz“ (2018), das seine Dialoge mit wütenden Lesern versammelt, steht seit Erscheinen auf der Bestsellerliste.

Die Lesung mit Hasnain Kazim aus seinem Buch „Post von Karlheinz: Wütende Mails von richtigen Deutschen – und was ich ihnen antworte“ findet im Rahmen der Bad Driburger Literaturwochen „Lesezeichen“ am 31. Oktober um 19.30 Uhr im Glasmuseum Bad Driburg, Schulstraße 7, statt. Karten gibt es im Vorverkauf für 15,- € (Abendkasse 17,- €) in der Tourist-Information Bad Driburg und der Buchhandlung Saabel.​

Das komplette Programm der Bad Driburger Literaturwochen „Lesezeichen“, die von der Vereinigte Volksbank eG unterstützt werden, und noch bis Ende November ein abwechslungsreiches Literaturprogramm für kleine und große Lesefreunde bieten, ist im Internet unter www.bad-driburg.com zu finden.