Posaunen und Lichtspiele

Lichtenau-Dalheim . Nach dem erfolgreichen Auftakt von der westfalenweiten Veranstaltung »finde dein Licht« im vergangenen Jahr, lädt die Stiftung Kloster Dalheim in Kooperation mit der „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe“ am Samstag, 2. Februar, um 19 Uhr, erneut zu einem besonderen Konzerterlebnis ein. Zum Fest Mariä Lichtmess erwarten die Besucherinnen und Besucher in der Dalheimer Klosterkirche Posaunenklänge im Zusammenspiel mit einer dynamischen Lichtinszenierung.

Bei der zweiten Auflage von »finde dein Licht« gastiert das Detmolder Posaunenquartett im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur. Unter der Leitung von Friedrich Hultsch nehmen Neele Hülser, Johannes Opp und Magnus Schröder die Konzertbesucher mit auf eine Reise durch die Musikgeschichte, die anlässlich des Kirchenfests Mariä Lichtmess, im Zeichen des Themas „Licht“ steht. Ob Tänze aus der Renaissance, barocke Sonaten oder impressionistische Kompositionen – mit ihrem Programm präsentieren die jungen Musiker in der Klosterkirche unterschiedliche Klangfarben. Werke von Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Franz Schubert und Claude Debussy erzählen Geschichten von Hoffnung und Trauer, Licht und Schatten. Eine eindrucksvolle Lichtinstallation begleitet die Musik. Die animierten Projektionen sind auf die Stücke abgestimmt und tauchen die spätgotische Kirchenarchitektur in eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Als LWL-Landesmuseum für Klosterkultur engagiert sich die Stiftung Kloster Dalheim in der 2015 in Leben gerufenen „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe“. Deren Ziel ist es, die zahlreichen Klöster der Region, die heute ganz unterschiedlich genutzt werden, gemeinsam besser sichtbar zu machen. 2019 ist das Kloster Dalheim einer von 26 Orten, an denen in den Wochen rund um Mariä Lichtmess Veranstaltungen unter dem Titel »finde dein Licht« angeboten werden. Von Bad Salzuflen bis Wilnsdorf finden Ausstellungen und Konzerte, Lichtinszenierungen und Workshops statt. Auch Gottesdienste, Gebete und Kerzenweihen laden zu einem Besuch ein.

Das Konzert findet am Freitag, 2. Februar, von 19 bis ca. 20 Uhr in der Dalheimer Klosterkirche statt. Der Besuch des Konzertes ist im Museumseintritt inbegriffen. Eintritt: Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Kinder von 6 bis 17 Jahren 2,20 Euro.

Das Museum und das Klosterwirtshaus haben an diesem Tag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.