porta Möbel ist Testsieger der „Servicestudie Möbelhäuser“

Porta Westfalica, 13. Mai 2020 – Im Auftrag des Nachrichtensenders ntv hat das DISQ (Deutsche Institut für Servicequalität) noch vor Beginn der mehrwöchigen Corona-Einschränkungen 16 Möbel- und Einrichtungshaus-Ketten getestet. Testsieger der Servicestudie ist porta Möbel mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“. Die ausgesprochen freundlichen Mitarbeiter der Möbelhaus-Kette gingen in den Beratungen bedarfsgerecht und verständlich auf die Kundenanliegen ein. Sie gaben im Test ausnahmslos korrekte und meist umfassende Auskünfte und sorgten dabei für eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Das Unternehmen punktete unter anderem auch mit kurzen Wartezeiten an der Kasse sowie einem Gastronomiebereich in allen getesteten Filialen. Das DISQ testete insgesamt 16 große Möbelhaus-Ketten. Die Messung der Servicequalität erfolgte über je zehn verdeckte Besuche (Mystery-Tests) in einzelnen Filialen jeder Kette. Untersucht wurden dabei die Beratungskompetenz und Freundlichkeit der Mitarbeiter, das Angebot, die Warte- und Öffnungszeiten, die Gestaltung und Sauberkeit der Filialen sowie kundenfreundliche Extras, wie das Vorhandensein eines Liefer- und Montageservices. Insgesamt flossen 160 Servicekontakte mit den Möbelhäusern in die Auswertung ein.