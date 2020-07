porta Möbel gehört zu Deutschlands besten Küchenhändlern

Porta Westfalica, Nach der Auswertung von exakt 2.247 Kundenurteilen haben Focus Money und DEUTSCHLAND TEST bewiesen, was Küchenkäufer schon längst wissen: porta Möbel gehört zu Deutschlands besten Küchenanbietern. In der Kategorie „Montage“ schneidet das ostwestfälische Unternehmen als bester Vollsortimenter mit „sehr gut“ ab. Der Deutschen liebstes Zimmer im Haus oder der eigenen Wohnung ist die Küche. Sie ist der Mittelpunkt des täglichen Lebens und so verwundert es nicht, dass Hobbyköche und Freizeitgourmets zwischen Emden und Eggenfelden und von Aachen bis Görlitz immer tiefer in die Tasche greifen, wenn es darum geht, die eigene Koch-Oase zu gestalten. Der große DEUTSCHLAND TEST kommt nun zu einem für porta Möbel höchst erfreulichen Ergebnis: bei Freundlichkeit, Fachkompetenz, Sauberkeit und dem fehlerfreien Einbau der neuen Küche schneidet kein deutscher Vollsortimenter so gut ab wie der seit 55 Jahren am Markt agierende Vermittler erfolgreicher Mensch-Möbel-Beziehungen. „Unsere Monteure wissen: Sobald sie beim Kunden vor Ort angekommen sind, wird es ernst. Immer freundlich und möglichst schnell müssen unsere Teams neue Küchen aufbauen und sich jedes Mal aufs Neue wieder an spezielle Kundenbedürfnisse und besondere Anforderungen gewöhnen. Wenn wir dann noch alles sauber und aufgeräumt hinterlassen, gibt es häufig ein großes Lob für die professionelle und fehlerfreie Montage der neuen Koch-Oase“, kommentiert Jürgen Ahnefeld, Geschäftsführer Logistik porta Möbel, das gute Abschneiden von porta in der Kategorie „Montage“. Die 2.247 Kunden haben die Bereiche „Sortiment“, „Kundenservice“, „Kundenberatung“, „Montage“ und „Preis-Leistungsverhältnis“ von insgesamt 28 Küchenausstattern und Händlern bewertet. „Die Herausforderung dieses Rankings besteht weniger darin, dass reine Küchenspezialisten mit Vollsortimentern wie porta Möbel verglichen wurden. Unser Unternehmen hat insbesondere im Bereich ‚Montage‘ in diesem Vergleich so hervorragend abgeschnitten, weil unsere gelernten Küchenbauer und Monteure beim Kunden mit einem hohen Qualitätsanspruch arbeiten und sich vor den reinen Küchenanbietern nicht verstecken müssen. Es gibt also viele gute Gründe, seine Küche bei einem Vollsortimenter wie porta zu kaufen“, ergänzt der Geschäftsführer Logistik der porta Unternehmensgruppe, Dr. Andreas Brinkhoff. Beide portaner weisen darauf hin, dass neben der qualitativ hochwertigen Arbeitsleistung vor Ort auch die gute Teamleistung aus professionellem Verkauf auf der Fläche, reibungsloser Logistik und wertschätzendem Kundenservice zum Erfolg von porta Möbel beim aktuellen DEUTSCHLAND TEST beigetragen hat.