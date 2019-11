Herausforderungen für die Demokratie – Bildungsstätte Haus Neuland lädt zum Seminar im Rahmen des zivil – militärischen Dialogs ein

Bielefeld. Bürger und Bürgerinnen in Zivil treffen auf Staatsbürger in Uniform, treten ins Gespräch und führen anregende Diskussionen: Anfang Dezember lädt die Bildungsstätte Haus Neuland mit dem Seminar „ Populismus, Polarisierung und mediale Manipulation – Herausforderungen für die Demokratie “ wieder zum zivil – militärischen Dialog ein. Die dreitätige Veranstaltung, die sich inhaltlich mit dem Phänomen Rechtspopulismus auseinandersetzt, findet von Mittwoch bis Freitag, 04. – 06.12., in Haus Neuland statt. Interessierte Bürger*innen können sich jetzt dazu anmelden. Das Erstarken rechtspopulistischer Kräfte ist in Europa mittlerweile sicher nicht mehr als „neues“ Phänomen zu bezeichnen, die Debatte darum ist allerdings aktueller denn je – insbesondere in Zeiten, in denen eine erkennbar rechtspopulistische Partei wie die AfD zweitstärkste Kraft in einer Landtagswahl in Deutschland wird. Zu Beginn des Seminars wird u.a. geklärt, was Rechtspopulismus und rechtspopulistische Akteureeigentlich genau kennzeichnet und wo die Grenzen zum Rechtsextremismus liegen.

Neben dem Blick auf diverse Entstehungsursachen rechtspopulistischer Strömungen diskutieren wir außerdem die Rolle der Medien als vierte Gewalt der Demokratie: Welche Funktion und Aufgaben kommen den „klassischen Medien“ zu und sind unregulierte Netzwerke wie Social – Media – Plattformen eine Gefahr für die Demokratie? Die Teilnahme an dem dreitätigen Seminar kostet 65 Euro inklusive Verpflegung. Übernachtungen im Haus Neuland sind gegen einen Aufpreis möglich. Die Veranstaltung wird durch die Bundeszentrale und die Landeszentrale für politische Bildung NRW gefördert.

Interessierte können sich online für das Seminar anmelden: www.haus-neuland.de/bilden Haus Neuland • Senner Hellweg 493 • 33689 Bielefeld