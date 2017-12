Pop-Beau bei „MTV Unplugged“-Tour

HalleWestfalen. Das Album „MTV Unplugged“ katapultierte sich gleich nach Veröffentlichung an die Spitze der nationalen Charts und hält sich dort bereits die dritte Woche. Auch der Kartenvorverkauf für die im kommenden Frühjahr startende gleichnamige Tournee ist seit vielen Wochen sehr erfolgreich. Und die Vorfreude bei Peter Maffay und seiner Band hat sich noch vergrößert, da der deutsche Popsänger und Songwriter Johannes Oerding zugesagt hat, sämtliche 23 Konzerte mitzuspielen. „Dass Johannes während der ganzen Tour dabei ist, freut mich total, weil zwischen uns eine musikalische Seelenverwandtschaft besteht. Irgendjemand fragte mich neulich: Wenn Sie mit dem Oerding singen, entdecken Sie dann den jungen Maffay? Nun, ich glaube, Johannes singt auf jeden Fall besser, als der junge Maffay jemals gesungen hat“, freut sich Maffay bereits heute auf den Live-Auftritt mit dem 35-jährigen Pop-Beau aus Hamburg als „Special-Guest“ am 25. Februar (Sonntag) 2018, ab 19.00 Uhr, im GERRY WEBER STADION in HalleWestfalen.

Mindestens vier Songs werden Peter Maffay und Johannes Oerding gemeinsam interpretieren, sowie Maffays Titel „Eiszeit“, den Oerding um eine Strophe ergänzt hat. Ein musikalisches Glanzlicht dürfte aber ein anderer Klassiker sein: „Über sieben Brücken musst du geh‘n habe ich schon in zig Versionen gespielt: Nun kommt Johannes mit seiner unglaublichen Stimme und macht ein ganz frisches Lied daraus“, verkündet Maffay. Das wird vor allem live sehr gut ankommen, denn der norddeutsche Sonnyboy ist ein begnadeter Sänger und Entertainer. Diese musikalischen Qualitäten stellte der Vollblutmusiker bereits zweimal in der ostwestfälischen Lindenstadt unter Beweis, wo er stets ein gern gesehener Gast ist. Erstmals als Support-Act bei Joe Cocker im Rahmen der „Fire It Up Tour“ am 19. April 2013 vor 7.000 Besuchern im GERRY WEBER STADION und zwei Monate später (12. Juni 2013) vor mehreren tausend begeisterten Tennis-Fans bei den 21. GERRY WEBER OPEN auf der Showbühne im Public-Bereich.