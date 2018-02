Ponys führen das Turnier an

Viele Erfolge für die Gastgeber. Reit – und Fahrverein „von Lützow“ Herford e.V.Ponys sahnen zum Start in die Turniersaison ordentlich ab

Herford. Gute Stimmung, tolle Prüfungen und viele wertvolle Erfahrungen für den Reiternachwuchs – ein rundum gelungenes Turnierwochenende liegt hinter den Aktiven des Reit- und Fahrvereins „von Lützow“ Herford.

Am Samstag standen an der Planckstraße zunächst Dressurprüfungen auf dem Programm, hier waren die Ponyreiterinnen das Maß aller Dinge. Die Herforderin Isabell Selinger siegte mit ihrem fünfjährigen Dimarccio D in der Dressur, Pia Mahnecke beeindruckte mit ihrem Fuchspony Na Belle die Richter und Zuschauer in der A**-Dressur, sie galoppierten in der Ehrenrunde mit der Wertnote 8,2 vorweg. Louisa Gries folgte hier mit Haflinger Nevius auf Platz drei. Im Finale, eine Dressurreiterprüfung Kl. L, siegte die Exteranerin Mette Schön mit ihrem Pony Jokers Jungle Prince, auf den Plätzen zwei und drei folgten wiederum die Lützower Louisa Gries und Pia Mahnecke mit ihren Ponys.

Auch in der Kür mit selbstgestalteter Musik hatte ein Ponyteam die Nase vorn – die Geschwister Marla und Mette Schön vom benachbarten Exteraner Reitverein siegten knapp vor den Gastgebern Bettina Aamot und Louisa Gries mit ihren Fuchsstuten.

Ein volles Programm folgte am Sonntag, der den Springreitern vorbehalten war. „Wir hatten eine tolle Starterfüllung für unsere Springprüfungen und die Lützower Reiter waren gerade im abschließenden L – Springen super unterwegs“, freut sich Turnierleiter Jobst – Hermann Schnasse über ein gelungenes Turnierwochenende.

Im A**- Springen galoppierte die Herforderin Anna Gries mit Fuchsstute Dinah zum Sieg, Ronja Behrendt belegte hier in der zweiten Abteilung mit Calotta GS den Silberrang. Im Zwei – Phasen L – Springen waren die Gastgeber gut in Form, Pia Mahnecke sauste mit ihrer achtjährigen Anaconda am schnellsten fehlerfrei durch den Parcours, auf Rang drei folgte Vereinskollege Peer Schillinger. Die folgen den Plätze fünf bis acht waren ebenfalls in Gastgeberhand, die Amazonen Alina Kreher, Marie Stuke, Marie Gerdau und Rachel Lutze zeigten, dass auch sie das Wintertraining gut genutzt haben und zum Start in die Turniersaison schon super unterwegs sind.

Weitere Ergebnisinformationen unter www.reiterverein-herford.de.