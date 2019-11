Plötzlicher Herztod – Info.Veranstaltung am 23.11.2019

Kardiologen des Klinikum Weser-Egge informieren mit Unterstützung der OWL- Selbsthilfegruppe am 23. November in Steinheim

Steinheim. Im Rahmen der bundesweiten Herzwochen unter dem Motto „Bedrohliche Herzrhythmusstörungen – Wie schütze ich mich vor dem plötzlichen Herztod?“ referieren am 23. November die Kardiologen des Klinikum Weser-Egge Dr. Eckhard Sorges, Chefarzt am St. Ansgar Krankenhaus Höxter, und Dr. Thomas Köhler, Chefarzt am St. Rochus Krankenhaus Steinheim, im evangelischen Gemeindezentrum in Steinheim.

– Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. In dem Arzt-Patienten-Seminar klären die Mediziner über Ursachen, Präventionsmöglichkeiten und lebensrettende Sofortmaßnahmen auf. Patienten können ihre Fragen stellen.

– Die Veranstaltung findet mit Unterstützung der AOK Nordwest und der Selbsthilfegruppe für Herz-Kreislauf-Erkrankte OWL statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.