PLAYMOBIL – Filmstars im Maximilianpark Hamm

Seit 29. August nimmt PLAYMOBIL: DER FILM Kinobesucher aller Altersklassen mit auf ein episches Comedy – Abenteuer in das grenzenlose, fantasievolle PLAYMOBIL – Universum.

Hamm. Ab sofort sind die PLAYMOBIL – Filmstars auch im Maximilianpark Hamm zu Gast. Der Hamburger Künstler und Ausstellungsmacher Oliver Schaffer ließ seiner Fantasie erneut freien Lauf und erschuf eine völlig neue Schaulandschaft in Deutschlands größter PLAYMOBIL – Ausstellung „ Manege frei für Phantastische Welten “, die noch bis zum 3. November in der Elektrozentrale des Maximilianparks in Hamm zu sehen ist.. „Der Animations -Spaß PLAYMOBIL: DER FILM vereint witzige und liebenswerte Charaktere in einer einzigartigen und originellen Geschichte“, schwärmt Oliver Schaffer. Farbenfrohe Kulisse für die Filmstars im PLAYMOBIL – Format bietet ein imaginäres Filmstudio, die PLAYMOBIL Movie Studios.

In den kreativ gestalteten Gebäuden und Außenanlagen der Filmproduktion finden Besucher selbstverständlich Rex Dasher’s Porsche Mission E, Kaiser Maximus’ Kolosseum und Marla im Märchenschloss. Robotitron und Del’s Food Truck sind ebenfalls mit von der Partie. Die Ausstellung „Manege frei für Phantastische Welten“ ist Oliver Schaffers bisher größte Ausstellung mit 22 riesigen Schaulandschaften auf 2 Etagen. Während der erste Teil der Ausstellung eine Entdeckungsreise in die Welt der Artisten und Tiere für die ganze Familiebietet, kommen Fantasy- Fans im zweiten Teil voll auf ihre Kosten. Zahlreiche Spielmöglichkeiten garantieren einen fantastischen Ausflug täglich bis zum 3. November im Maximilianpark Hamm. Die große PLAYMOBIL – Familienausstellung ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Sondereintritt beträgt pro Person 2 , – € + Parkeintritt.