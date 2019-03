Planetenwanderung zum Astronomietag

Faszination Sonnensystem

Bad Lippspringe. Anlässlich des Astronomietages am 30.03.2019, der von der Vereinigung der Sternfreunde organisiert wird, bietet die Planetariumsgesellschaft OWL e.V. eine geführte Wanderung auf dem Planetenweg in Bad Lippspringe am. Treffpunkt ist um 13:00 Uhr an der Sonne im Arminiuspark. Der Planetenweg bietet die faszinierende Gelegenheit, die Weite des Universums auf ungewöhnliche Weise zu erfassen.

Im Maßstab 1:1 Milliarde verdeutlicht der Lehrpfad anschaulich die Größenverhältnisse der Himmelskörper und die Entfernungen innerhalb unseres Sonnensystems, das unsere kosmische Heimat darstellt. Auf dem ca. 6 km langen Weg erfahren die Teilnehmer Interessantes über die einzelnen Planeten. Die Erklärungen werden durch kleine, anschauliche Experimente ergänzt.

Die Wanderung beginnt an der Sonne im Arminiuspark unterhalb des Prinzenpalais, führt weiter durch die Innenstadt in den Kurwald und endet nach ca. 3,5 Std. an der Jordanquelle in der Nähe der Sonne.