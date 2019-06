Piraten in der Stadt und Stars am Strand: Last minute an die Ostseeküste

Mecklenburgische Ostseebäder. Ab ans Meer: Zum Start der Sommerferien meldet der Verband Mecklenburgischer Ostseebäder noch ausreichend Kapazitäten für Schnellentschlossene. „Auch wenn die Vorbuchungslage bereits eine Auslastung von 80 bis 85 Prozent ausweist, haben spontane Urlauber immer noch die Chance, freie Unterkünfte in Meeresnähe zu ergattern. Vor allem kleinere Pensionen, Apartmenthäuser und Hotels zwischen Klützer Winkel und Graal-Müritz melden dieser Tage noch freie Zimmer“, sagt Anett Bierholz, Geschäftsführerin des Verbandes Mecklenburgischer Ostseebäder. Eine tagesaktuelle Übersicht mit verfügbaren Sommerquartieren ist unter www.ostseeferien.de/sommerquartiere dargestellt. Wer sein Domizil auf Zeit gefunden hat, kann sich über ein abwechslungsreiches Veranstaltungs- und Erlebnisprogramm im Norden Mecklenburgs freuen. Im Folgenden eine Auswahl an Veranstaltungen und Erlebnissen in der Ferienzeit:

Volles Sommerprogramm an der Ostseeküste

Jede Menge Stars, bekannte Klänge und gelungene Unterhaltung mit maritimer Note versprechen zahlreiche Open-Air-Musikveranstaltungen und Freiluftfeste entlang der Ostseeküste. Fast schon ein Klassiker ist die Sommerserenade mit „White Picknick“, Kleinkunst und Varieté-Einlagen im Ostseebad Boltenhagen (19. bis 21. Juli 2019). Vom 8. bis 11. August 2019 findet in Rostock und dem Ostseebad Warnemünde das Volksfest und weltgrößte Traditionsseglertreffen „Hanse Sail“ statt. Rund eine Million Besucher werden zur größten Veranstaltung des Landes erwartet und zu kulinarischen Verführungen, kostenlosen Konzerten und aufregenden Mitsegeltörns auf alten Schonern eingeladen. Feinste Pop-Musik verspricht das Ostsee Open Air in Kühlungsborn, bei dem am 23., 25. und 27. August 2019 Musiker und Bands wie Revolverheld, Lost Frequencies und Alex Christensen auftreten.

Ein einmaliges Ferienerlebnis für Klein und Groß ist das Piraten Open Air Theater in Grevesmühlen, das 2019 vom 21. Juni bis zum 31. August an sechs Tagen in der Woche begeistert. In der 15. Episode, die den Titel „Unter falscher Flagge“ trägt, nimmt das Schiff von Capt’n Flint und seiner Crew Kurs auf die Turks- und Caicosinseln. Hier wartet ein Geheimnis auf die Piraten, deren Reise von zahlreichen Stunts, Feuerwerken und Spezialeffekten begleitet wird.

Mit einem riesigen Abenteuerspielplatz in Ostseenähe sorgt der neue Entdeckerpark „minimare“ in Kalkhorst ab dem 29. Juni 2019 für Urlaubsfreuden. Täglich zwischen 10.00 und 18.00 Uhr können Jung und Alt in neun Themenparks eine echte Zeitreise unternehmen und 1.000 Jahre Geschichte hautnah erleben. Über 50 Miniaturbauwerke, interaktive Spielstationen sowie sportliche Herausforderungen an einer Kletterwand markieren weitere Höhepunkte der neuen Attraktion.

Weitere Informationen zum Sommerurlaub an der Ostseeküste Mecklenburg gibt es unter www.ostseeferien.de.