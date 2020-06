Pionier Workwear spendet Mund-Nase-Masken an Herforder Grundschule

Herford. Noch immer findet der Unterricht an Schulen unter strengen hygienischen Auflagen statt. Zwar gibt es keine offizielle Maskenpflicht an Schulen, jedoch werden die Kinder dazu angehalten einen Schutz zu tragen wenn die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten werden können, z.B. in der Pause.

Um Kinder, Lehrer und Eltern in dieser Situation zu unterstützen, hat der Herforder Spezialist für Berufsbekleidung, Pionier Workwear, am vergangenen Freitag, 19.06. , insgesamt 370 Mund-Nase-Masken an die Herforder Grundschule Landsberger Straße gespendet. Übergeben wurden die Masken von Geschäftsführer Ulrich Heesen. Dabei wurden nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch das Lehrerkollegium mit den waschbaren Masken aus reiner Baumwolle in Kinder- und Erwachsenengrößen bedacht. „Uns ist es als lokales Unternehmen ein besonderes Anliegen, den Zusammenhalt vor Ort und in der Region in dieser schwierigen Zeit zu stärken. Mit dieser Spende möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, die Infektionszahlen in unserem Kreis auch weiterhin niedrig zu halten“, so Geschäftsführer Ulrich Heesen.

Konrektorin Christiane Siebrasse und Fanzia Gil vom Förderverein bedankten sich im Namen der Schule sehr herzlich bei den Spendern von Pionier Workwear.