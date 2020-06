Pionier Workwear lanciert Mund-Nase-Masken für Kinder ab 6 Jahren

Herford. Seit einigen Wochen gilt in fast allen deutschen Bundesländern auch für Kinder ab sechs Jahren eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr, z.B. in Schulbussen. Auch in vielen Schulen werden die Kinder aktuell dazu angehalten, Masken zu tragen.

Viele Eltern Fragen sich daher: Welche Maske ist die richtige für mein Kind?

Nach der erfolgreichen Einführung von Mund-Nasen-Masken für Erwachsene vor einigen Wochen lanciert Pionier jetzt weiße Masken für Kinder. Die Kids-Version der Mund-Nasen-Bedeckung ist wie die Erwachsenenversion von Pionier Workwear aus 100% Baumwolle, schadstofffrei, frei von chemischen Zusatzstoffen und Oeko-Tex100 zertifiziert. Sie ist bei 95°C mit Vollwaschmittel waschbar, trocknergeeignet und wiederverwendbar.

„Unsere Mund-Nase-Masken haben nicht nur die ideale Größe für Kindergesichter, sie sind vor allem besonders hautfreundlich. Daher sind sie für die empfindliche Haut von Kindern sehr gut geeignet. Wir haben uns bewusst für weiße Masken aus 100-prozentigem Baumwollgewebe mit Oeko-Tex Zertifikat entschieden, das auch als OP-Gewebe eingesetzt werden darf.

Da wir keine Erfahrungswerte im Einsatz von farbigen oder bedruckten Stoffen im Mundbereich haben, wollten wir ein mögliches Risiko durch eventuell daraus entstehende Gesundheitsschäden von vornherein ausschließen“, erklärt Ulrich Heesen, Geschäftsführer von Pionier Workwear.

Zusätzlicher Vorteil für die Hygiene: sämtliche Verschmutzungen sind auf den ersten Blick zu erkennen. „Die soften Gummibänder können zum Anlegen ganz einfach über die Ohren gelegt werden und passen sich dem Kindergesicht perfekt an“, so Heesen weiter. Alle Mund-Nase-Masken von Pionier Workwear werden in Europa hergestellt und sind erhältlich online unter

www.pionier-masken.de

sowie im Fachhandel und demnächst auch in Apotheken und Reformhäusern.