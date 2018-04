Pierre Cardin startet bei P&C und Anson’s richtungsweisendes Pop-up-Konzept mit 360°-Perspektive

Herford. Die Ahlers AG bietet Wholesale-Partnern ihrer exklusiven Premiummarke Pierre Cardin ab sofort eine Upgrade-Variante zum bestehenden Visual Merchandising. Das spezielle Ladenbau-Angebot bietet dem Fachhandel im Kern eine größere Auswahl an Möbeln und Warenträgern (Cubes, Frames, Aufsteller, Deko, Teppiche, Podeste, Hänge- und Legemöbel u.a.) für eine individualisierbare Inszenierung der französisch inspirierten Marke am POS. So kann für jeden jeweiligen Standort eine optimal angepasste und perfekt integrierte Pop-up-Fläche gestaltet werden.

Im Zentrum des Maßnahmenpakets steht die Live-Kommunikation der innovativen Futureflex-Linie von Pierre Cardin vor Ort. Neben den modernen Futureflex-Anzügen mit ihrem hohen Innovationsgrad im Bereich Komfort und Konfektion rücken auch Denim und Shirts in den Fokus der Inszenierung am POS. Der Startschuss des Pop-up-Konzepts mit 360°-Perspektive fällt im April und Mai bei ausgewählten Standorten von P&C (West) und dem Herrenmode-Filialisten Anson’s. Für die entsprechende Zeitspanne wird jeweils zusätzlich Ware eingesteuert, so dass temporär zusätzliche Verkaufsflächen bei den Wholesale-Partnern entstehen.

Abgerundet werden die Laufzeiten der Pop-up-Flächen mit umfassenden Maßnahmen wie Kaufzugaben und Gewinnspielen sowie mit einer umfassenden Flankierung im Bereich Online-Marketing und Social Media (Newsletter, Landingpages, Facebook- und Instagram-Kommunikation). Anson’s ist vom 16. April bis 4. Mai mit seinen Filialen in Bonn, Köln, Nürnberg, Hamburg und Düsseldorf beteiligt. Bei P&C poppen die Flächen vom 7. bis 25. Mai in den Häusern in Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Berlin und Wien auf.

Anson’s nutzt die Gelegenheit auch, um seinen Kunden erstmals überhaupt das Futureflex-Programm vorzustellen. Der Fokus liegt dabei klar auf dem Business-Bereich. Die exponierte Pop-up-Fläche bietet dazu den optimalen Rahmen für das Verkaufsgespräch mit dem Kunden, um die besonderen Features eines Futureflex-Anzugs wie Strapazierfähigkeit, Flexibilität und Knitterresistenz vorzustellen.Das Geheimnis der Futureflex-Anzüge ist ihre Materialbeschaffenheit: Wollmischgewebe mit 4-Wege-Stretch ermöglicht einen optimalen Rücksprung. Pierre Cardin setzt zudem auf Stretch-Innenfutter in Rumpf und Ärmeln, sowie einen dehnbaren Hosenbund.

„Unser Futureflex-Anzug mit seinem High-Performance-Attributen ermöglicht einen perfekt modernen Look“, erklärt Sascha Schiffers, Leitung Design und Produktmanagement von Pierre Cardin.Die exklusive Linie ist Pierre Cardins ebenso innovative wie stilvolle Antwort auf den Athleisure-Trend. Besonderer Tragekomfort und höchster Modegrad kommen hier auf einzigartige Weise zusammen. Die neuartige Pop-up-Inszenierung soll dabei helfen, die vielfältigen Aspekte und Produktvorteile der Futureflex-Linie gegenüber dem Kunden ausführlich kommunizieren und vorstellen zu können. Die temporären Flächen dienen dabei als optimale Gesprächs- und Verkaufsinseln auf der Fläche.