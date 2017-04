Pierre Cardin sorgt für Furore auf der Fläche

„Die Pop-up-Fläche war zum Saisonstart ein echter Eyecatcher und kam zum richtigen Zeitpunkt. Die Kunden sind momentan aufgeschlossen für Neues“, kommentiert Silke Weber, Assistentin der HAKA-Leitung beim Marburger Modehaus Ahrens. „Speziell im Herrenbereich ist die Kommunikation in Bezug auf elastische Materialien gerade im Hosensegment noch etwas schwierig ist. Ein solcher Aufbau inklusive Information erleichtert den Einstieg in das Verkaufsgespräch und thematisiert das Ganze anschaulich“, so Weber weiter.

Wholesale-Partner von Pierre Cardin erhalten dank des Pop-up-Konzepts so eine optimale Möglichkeit, die innovativen Futureflex-Jeans von Pierre Cardin auf der Fläche aufmerksamkeitsstark in Szene zu setzen. Die komfortorientierte Denim- Innovation bietet dank besonderen Materialqualitäten hohe Elastizität und überzeugt mit einem neuartigem In-shape-Effekt für ein hohes Maß an Formstabilität. Eine speziell gewebte Kombination aus Polyestergarnen und einem elastischen Lycrafaden verleiht den Futureflex-Jeans ihr besonderes Profil.

Ab Herbst/Winter 2017 wird Pierre Cardin die Pop-up-Fläche von Futureflex auch auf weitere Produktgruppen erweitert und das Warenträger-Modul mit Regalböden und einer Seitenabhängung für Liege- und Hängeware ergänzt.